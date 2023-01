Si vous préférez utiliser le thème sombre de vos applications et que vous êtes un utilisateur régulier de Snapchat, cet article est fait pour vous. On vous explique en effet comment activer le mode noir de l’application sur tous les supports.

Vous pensiez qu’avoir un smartphone sous Android ou iOS revenait à peu près au même ? Vous vous trompiez. En tout cas si vous êtes un utilisateur régulier de Snapchat avec un penchant pour les couleurs sombres. En effet, s’il est facile d’activer le mode sombre de la célèbre application sur un iPhone, la tâche est bien plus complexe du côté d’Android.

Chez Meilleure-Innovation, l’injustice n’a pas sa place. C’est pourquoi nous avons décidé malgré tout de vous expliquer comment utiliser le mode sombre de Snapchat sur iPhone ET sur Android. Mieux encore, on vous montre également comment passer en mode sombre la nouvelle interface web de Snapchat. C’est parti.

On commence par le plus facile. Que vous utilisiez Snapchat sur iPad ou iPhone, l’option thème sombre est en effet directement intégrée à l’application. Voici comment l’activer :

Ouvrez l’application, puis rendez-vous dans les Paramètres en cliquant sur l’icône en forme de roue crantée, Cliquez ensuite sur Apparence de l’application, Enfin, sélectionnez Toujours sombre, Le tour est joué !

On vous l’avait dit, un vrai jeu d’enfant. Si vous préférez que le thème de l’application s’adapte à celui de votre iPhone, vous pouvez sélectionner l’option Identique à celle du système.

Voilà qui est mieux.

Sans raison apparente, les développeurs de Snapchat n’ont pas intégré l’option sombre à Android. Est-ce que vous devez vous faire à l’idée de supporter le thème clair du réseau social jusqu’à la fin de vos jours ? Non, il y a encore une chance d’y parvenir. Et elle consiste à forcer le mode sombre de toutes les applications de votre appareil Android. Malheureusement, cette solution est incertaine et ne fonctionne pas sur tous les smartphones. Elle dépend de votre mise à jour d’Android et de votre modèle d’appareil. Voici les étapes à suivre pour y parvenir :

Assurez-vous que vous avez la dernière mise à jour d’Android, Ouvrez les Réglages de votre téléphone, Dans Affichage et luminosité, activez le Mode sombre, Revenez dans les Paramètres, et appuyez sur À propos du téléphone, Tapotez plusieurs fois sur le Numéro de build jusqu’à ce qu’une notification apparaisse vous indiquant que vous êtes désormais un développeur, Retournez dans les Réglages, appuyez sur Système et mises à jour, puis Options pour développeurs, Recherchez puis sélectionnez Forcer l’activation de Smart Dark. Cette fonctionnalité est destinée à forcer l’affichage sombre de chaque application de votre téléphone. Ouvrez Snapchat et vérifiez qu’il s’affiche bien en noir.

Attention, les options pour développeurs peuvent altérer le fonctionnement de votre appareil. Mieux vaut vous renseigner sur le rôle d’une option avant de l’activer.

Exemple d’interface pour accéder au mode développeur sur un téléphone Huawei

Il se peut que, malgré cette procédure, l’affichage de Snapchat reste sombre. Si c’est le cas, il vous reste une dernière solution : désinstaller l’application Snapchat pour en réinstaller une mise à jour plus ancienne.

Si cette solution a le mérite d’exister, on vous la déconseille quand même. Elle présente en effet des risques en termes de compatibilité avec Android mais aussi en termes de sécurité. Malgré tout, si vous souhaitez appliquer cette méthode, vous pouvez vous rendre sur le site Snapchat Uptodown pour télécharger la version 10.61.2.0 Beta du 9 juillet 2019. Elle est compatible avec le Dark Mode.

Activer le thème sombre de Snapchat sur le site web

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Snapchat est désormais disponible sur le web ! Et elle aussi mérite un thème sombre. Voici comment :

Ouvrez votre navigateur, puis rendez-vous sur l’interface web de Snapchat, Connectez-vous grâce à vos identifiants. Vous aurez besoin de votre téléphone pour la double authentification, Une fois connecté, vous verrez votre profil apparaître en haut à gauche. Cliquez dessus pour accéder au menu. Cliquez sur la ligne Thème, puis sélectionnez sombre. Snapchat web est désormais en mode sombre.

Et oui, Snapchat existe désormais sur le web. Plus besoin de vous contenter d’un petit écran de téléphone !

Pourquoi préférer le thème sombre de la célèbre application ?

L’utilisation de l’interface sombre d’une application comporte de nombreux avantages, y compris pour Snapchat. D’abord, il permet de limiter la fatigue oculaire. Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas votre écran qui fatigue vos yeux, mais plutôt le contraste entre la luminosité de celui-ci et l’obscurité de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. En choisissant un thème sombre, vous limitez ce contraste et préservez vos yeux, en particulier la nuit.

D’autre part, un pixel noir consomme moins d’énergie qu’un pixel blanc. En conséquence, choisir un thème sombre pour votre téléphone permet de limiter votre consommation d’énergie et d’optimiser l’autonomie de votre téléphone.

