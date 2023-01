Instagram est aujourd’hui le réseau social le plus en vogue, mais son interface aussi blanche qu’une salle d’opération peut parfois lasser, voire fatiguer les yeux. Pour cela, on a une solution. Voici comment activer le thème sombre sur smartphone et PC.

Lancé en 2010, Instagram s’est fait une place de choix dans le monde des réseaux sociaux grâce à la mise en avant permanente de contenu photo et vidéo, mais aussi grâce à une interface à la fois lisible et minimaliste. Si cette interface d’un blanc immaculé participe à cette impression de minimalisme, elle ne convient pas à tout le monde. Cet article est fait pour tous ceux qui veulent continuer à scroller dans une atmosphère moins lumineuse. Suivez le guide.

C’est sur smartphone que la démarche pour activer le thème sombre est la plus simple. Elle diffère cependant si vous utilisez iOS ou Android.

Activer le Dark Mode sur iPhone

Sur iOS, impossible de passer Instagram en mode sombre depuis l’app. En revanche, si vous passez le thème de votre iPhone en sombre, Instagram passera également en dark.

Pour cela, rendez-vous dans les Paramètres de votre téléphone mobile, choisissez Luminosité et affichage, puis sélectionnez le thème Sombre. Le tour est joué !

Activer le thème sombre sur Android

Pour bénéficier d’Instagram en noir, rendez-vous sur votre profil Instagram, puis cliquez sur Paramètres. Dans Thème, vous n’avez plus qu’à choisir Sombre. Si vous voulez que tout votre smartphone passe au sombre, vous pouvez choisir le Dark mode dans les paramètres du système d’exploitation.

Voilà qui est mieux !

Il est facile d’activer le thème sombre d’Instagram sur smartphone. La vérité est malheureusement bien différente pour les utilisateurs de PC. Instagram ne vous laisse pas la possibilité de changer le thème de l’application lorsque vous êtes sur un ordinateur. Heureusement, il existe 3 solutions qui permettent de contourner ce problème : les voici.

1. Personnaliser l’URL d’Instagram

Il s’agit de l’astuce la plus facile à mettre en œuvre. Elle consiste simplement à modifier l’URL du réseau social. Pour en profiter, voici la marche à suivre :

Ouvrez votre navigateur préféré sur Mac ou Windows, Dans la barre d’URL, tapez l’adresse du réseau social : http://www.instagram.com, À la fin de l’URL, ajoutez /?theme=dark, ce qui donne : https://www.instagram.com/?theme=dark, Comme par magie, votre interface passe alors du blanc au noir.

2. Utiliser l’option Flags de Google Chrome ou Microsoft Edge

Grâce à notre deuxième solution, vous aurez le thème sombre activé en permanence sur votre Instagram, mais vous allez en plus découvrir un trésor bien gardé par Google : chrome flags.

Si vous n’avez jamais entendu parler de Flags, c’est normal. Il s’agit d’une page interne du logiciel qui renvoie vers toutes les fonctions qui sont encore en développement du côté de Google. On y retrouve des fonctions complexes et anecdotiques pour le commun des mortels comme une version expérimentale de JavaScript ou encore la notification des activations système. Mais dans cette vaste liste, on retrouve également quelques fonctionnalités qui ont attiré notre curiosité, dont une en particulier nommée Auto Dark Mode for Web Contents.

En français, cela signifie activation automatique du thème sombre des sites visités, et Instagram en fait partie.

Pour en bénéficier, il faut :

Ouvrir Google Chrome ou Microsoft Edge (basé sur Chromium), Dans la barre de recherche, tapez : chrome://flags/ (ou edge://flags/ pour les utilisateurs de Microsoft Edge). Vous avez alors accès à la liste des fonctions en phase de test. Rechercher alors Dark dans la page de recherche, Dans le menu déroulant de la fonctionnalité Auto Dark Mode for Web Contents, choisir Enabled Voilà, vous avez la version sombre d’Instagram !

Quelle est la différence entre Chromium et Chrome ? Chromium est un web browser open-source qui sert de base à de nombreux navigateurs et notamment à Microsoft Edge.

Chrome est la version sous-licence de ce web browser, et est distribué par Google.

N’oubliez pas de redémarrer pour que la fonction soit effective !

3. Installer une extension Dark Mode sur votre web browser

Quoi ? Les deux solutions qu’on vous a trouvées ne vous conviennent pas ? Vous avez de la chance, on en a une troisième. Mais c’est bien parce que c’est vous.

Pour profiter d’un écran sombre sur Instagram, vous pouvez également télécharger une extension sur votre navigateur. Il en existe une pour les navigateurs basés sur Chromium mais aussi pour Firefox.

Pour Chromium, l’extension concernée se nomme Night Mode. Elle est disponible sur le Google store.

Pour la team Firefox, vous pouvez télécharger l’extension Dark Theme dans les add-ons de Mozilla Firefox.

Pourquoi activer le mode sombre d’Instagram sur PC ?

Outre le fait d’assumer votre côté vampire, l’activation du thème sombre d’Instagram a plusieurs avantages valables tant sur votre téléphone que sur votre ordinateur.

Limiter la fatigue de vos yeux

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, un écran ne vous fatigue pas directement les yeux. En revanche, les forts contrastes oui. Alors regarder un écran lumineux et blanc quand vous êtes dans l’obscurité est la pire situation pour vos yeux. En choisissant le mode sombre d’Instagram, vous limitez le contraste entre votre écran et la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Cela permet de reposer vos yeux.

Réduire la consommation de votre appareil

L’écran de votre smartphone ou de votre ordinateur est composé de millions de pixels qui ont besoin d’énergie pour s’allumer et produire une couleur. Cependant, un pixel blanc consomme beaucoup plus qu’un pixel noir. En conséquence, vous limitez votre consommation d’énergie en choisissant un thème sombre et optimisez l’autonomie de votre appareil.

Rendre l’application plus cool

On l’avoue, ce point est plutôt subjectif. Mais avouez quand même que l’application met bien plus les photos en valeur avec le thème sombre !

Back in black (mode) !