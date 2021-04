Et si vous craquiez pour une voiture électrique ? C’est désormais la dernière tendance sur le marché de l’automobile et un nombre croissant de constructeurs proposent des modèles. Vous ne savez pas à quoi il faut faire attention ? Quels sont les éléments à regarder avec attention ? Suivez notre guide pour réussir l’acquisition de votre nouveau véhicule.

Tesla Model Y, le Kia e-Soul, le DS3 Crossback E-Tense, le Mercedes EQC, la Porsche Taycan et la Renault Zoé, Volkswagen ID3…. La liste des voitures électriques disponibles sur le marché français continue de s’allonger et vise parfois des publics très différents. Autant dire qu’il peut être difficile pour les consommateurs de s’y retrouver et de savoir quel est le modèle qui correspond le plus à leurs besoins ou à leur porte-monnaie. On trouverait, en France, plus d’une cinquantaine de modèles de véhicules électriques différents à vendre. Pour faire votre sélection, il sera nécessaire de bien répondre à quelques questions.

Quelle est la meilleure voiture électrique ?

Désolé, mais il n’existe pas de réponse absolue à cette question ! En effet, si on parle beaucoup d’une marque comme Tesla, qui fut parmi les premières à vraiment se consacrer à ce marché, il existe aujourd’hui beaucoup de modèles. Or, ils répondent à des différents besoins, à des segments du marché de la voiture automobile. Certains véhicules sont plus adaptés pour un usage urbain avec une autonomie plus limitée ou des performances modestes. D’autres sont prévues pour avaler l’asphalte tambour battant.

Bien définir ses besoins avant de passer à l’achat

Si une voiture devait toutefois se détacher à l’heure actuelle en France, il s’agit sans doute de la Renault Zoé, qui, selon de nombreux clients, constitue une offre polyvalente, adaptée à de nombreux besoins. Sa nouvelle génération, plus aboutie, a aussi effacé de nombreux défauts initiaux. Cependant, l’idéal pour bien choisir votre voiture électrique est de définir vos besoins, votre budget et l’usage que vous en aurez au quotidien.

Combien coûte un véhicule électrique ?

Pour de nombreux consommateurs, le coût d’un véhicule électrique représentera un vrai frein à l’achat. C’est très souvent largement supérieur à celui d’un véhicule thermique classique et il faut compter plusieurs dizaines de milliers d’euros pour une très large majorité des voitures électriques.

Pour estimer et comprendre le coût réel de l’achat d’une voiture électrique, il faut prendre en compte le prix initial, mais aussi la location de la batterie ainsi que le coût de la recharge du véhicule (voir plus bas)… Bonne nouvelle, vous pouvez toutefois compter sur des aides, mais aussi un bonus éventuel si vous envoyez un véhicule thermique à la casse.

Un véhicule d’occasion peut représenter une alternative intéressante, mais il faut faire attention à l’état de la batterie et au kilométrage. L’idéal est alors de se faire accompagner par un spécialiste.

Pourquoi une voiture électrique coûte aussi cher ?

Alors que l’environnement est désormais un sujet essentiel pour de nombreuses personnes à travers le monde, pourquoi les véhicules électriques sont-ils encore aussi chers ? C’est avant tout une question de pénétration du marché. Pour l’instant, il s’agit encore d’une technologie relativement récente et des investissements financiers importants ont été nécessaires pour les constructeurs.

Ce sont notamment les batteries qui représentent le coût le plus important, mais la situation devrait évoluer positivement dans les prochaines années selon de nombreux analystes. Elon Musk, le patron de Tesla, anticipe ainsi de pouvoir vendre une voiture à moins de 25.000 dollars dans moins de 3 ans. De quoi rendre ces technologies de plus en plus accessibles.

Comment assurer ma voiture électrique ?

Est-ce différent de faire assurer un véhicule électrique par rapport à une voiture classique ? Ce sont en général les mêmes offres qui sont proposées, mais avec des plus qui permettent de mieux prendre en compte les besoins. L’assurance véhicule électrique peut par exemple concerner la batterie ou encore le vol des câbles et adaptateurs. Les assureurs pourront aussi vous aiguiller vers des garagistes équipés en cas de sinistre.

Quelle aide le gouvernement français peut-il me donner ?

Si vous avez vu les prix de la majorité des véhicules, vous voilà peut-être un peu déprimés. Après tout, entre un véhicule essence ou diesel et un véhicule électrique, le second est encore beaucoup plus cher dans la majorité des cas. Mais, puisqu’il s’agit désormais d’un véritable enjeu écologique, de nombreux pays proposent des aides financières aux particuliers qui veulent acheter une voiture électrique. Ce genre de mesures est destiné à favoriser le renouvellement plus rapide du parc automobile.

Une aide plutôt généreuse pour l’achat d’une voiture électrique

Bonne nouvelle, le gouvernement français se montre dans ce domaine particulièrement généreux pour ceux qui souhaitent acquérir une voiture électrique. En France, on parle de « bonus écologique » pour désigner cette aide qui peut atteindre un montant maximal de 7.000 euros. L’importance de l’enveloppe que vous pourrez recevoir dépend toutefois de plusieurs paramètres.

Tout d’abord, pour en bénéficier, il est nécessaire que votre véhicule émette 20 g/km de CO2 au moins. Il ne doit pas non plus être vendu dans les 6 mois ou avoir roulé moins de 6.000 km durant ce laps de temps.

Une aide qui est fonction du prix d’achat du véhicule

Au 1er juin 2020, le bonus maximal a été passé de 6.000 à 7.000 euros par Emmanuel Macron. Pour cela, le prix d’achat de votre véhicule doit toutefois être de 45.000 euros maximum. Pour un véhicule vendu entre 45.000 et 60.000 euros, l’aide dont vous pouvez bénéficier est de 3.000 euros maximum. Au-delà de 60.000 euros, vous n’avez plus le droit à une aide, à moins qu’il ne s’agisse d’un véhicule utilitaire. Cette aide a été prolongée avec ces conditions jusqu’au 30 juin 2021 pour l’instant. Dans le cas d’un véhicule d’occasion, vous bénéficiez aussi d’une aide qui est généralement de 1.000 euros. Pour les deux ou trois roues, l’aide maximale dont vous pouvez bénéficier est de 900 euros.

À noter que des aides supplémentaires peuvent être attribuées par certaines régions. Les situations présentent toutefois de très importantes variations.

Quelle est l’autonomie des batteries des voitures électriques ?

« Non, mais une voiture électrique, ça n’a pas d’autonomie, je ne vais pas pouvoir partir en vacances ». Les croyances ont parfois la vie dure et la question de l’autonomie des véhicules électriques en est un parfait exemple. Pourtant, les choses ont radicalement évolué ces dernières années. Ainsi, la Kia Zoé, qui est la voiture électrique citadine avec la meilleure autonome affiche 395 kilomètres au compteur. La Peugeot E-208 avec 340 kilomètres n’est pas loin derrière, tout comme l’Opel Corsa-E avec 330 kilomètres.

Une autonomie allant jusqu’à 850 Km

Bien sûr, ces modèles ne peuvent pas rivaliser avec Tesla, reine des berlines ! La Model S affiche ainsi 850 kilomètres pour sa version comptant le plus d’autonomie. Le réseau de recharge Tesla constitue là aussi un argument de taille puisque c’est le plus développé à l’heure actuelle. La Volkswagen ID.3 affiche de son côté 550 kilomètres contre 463 pour la Porsche Taycan.

Chez les SUV, c’est la Ford Mustang Mach-E avec 600 kilomètres d’autonomie qui affiche les meilleures performances, devant la Tesla Model X (580 kilomètres) et la Tesla Model Y (505 kilomètres). La BMW IX3 avec 460 kilomètres n’est pas très loin derrière.

Combien coûte la recharge de la batterie de ma voiture électrique ?

Si certains acquéreurs d’un véhicule électrique le font en partie pour la dimension écologique, l’aspect financier entre aussi en ligne de compte. Si la voiture se révèle souvent plus onéreuse à l’achat, l’électricité ne connaît pas la même hausse que de nombreux carburants au cours de ces dernières années. Cela permet d’être moins sensible à la volatilité des cours.

Concrètement, selon les estimations, le coût de recharge d’une voiture électrique est environ quatre fois inférieur à celui d’un modèle thermique similaire. Bien sûr, cette jauge ne reflète pas toutes les réalités. Le type de batteries et de véhicule, mais aussi la politique tarifaire de votre fournisseur d’électricité entrent en ligne de compte, surtout si la station de recharge se trouve à votre domicile. Selon kelwatt.fr, le prix moyen d’un « plein » pour un véhicule tournant autour de 15 kWh/100km, serait d’environ 10 euros.

À noter que d’un point de vue de la durée de vie, la batterie d’une voiture électrique doit normalement pouvoir durer entre 8 et 10 ans. Selon les chiffres, cela correspond à environ 100.000 kilomètres.

Où puis-je recharger ma voiture électrique et combien de temps cela prend-il ?

Dans ce domaine, plusieurs options s’offrent à vous et vont aussi dépendre du type et de la marque de voiture électrique. Cependant, la liste est plutôt longue. La solution la plus simple est de recharger votre voiture chez vous en la branchant à une prise électrique. Pour ceux qui vivent en copropriété ou en immeuble, des aménagements peuvent être trouvés avec les syndicats en général.

Votre travail est peut-être aussi équipé d’un système de recharge. C’est désormais obligatoire pour les nouveaux parkings. Sur la voirie ou les sites publics, mais aussi dans les centres commerciaux, des bornes sont aussi présentes. Les concessionnaires auto ou les aires d’autoroute sont aussi concernées. Il faut en général compter plusieurs heures, même si cela peut beaucoup varier selon l’équipement.