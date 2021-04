L’année 2020 marque l’arrivée des premiers smartphones pliables sur le marché. Nouveauté oblige, la plupart affichent un prix élevé qui surpasse une bonne partie des modèles classiques haut de gamme. Une question s’invite rapidement dans nos pensées : est-ce intéressant de passer à la caisse pour ce produit aux fonctionnalités nouvelles ? Nous nous sommes également posé cette question à propos du Galaxy Z Fold 2, l’autre Smartphone pliable de Samsung.

Caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip

Version de l’OS : Android 10 Q

Android 10 Q Interface Android : Samsung One UI

Samsung One UI Taille d’écran : 6,7 pouces

6,7 pouces Définition : 2636 x 1080 pixels

2636 x 1080 pixels Densité de pixels : 425 ppp

425 ppp Technologie d’affichage : OLED

OLED SoC : Snapdragon 855 +/ 865 + pour la version 5g

Snapdragon 855 +/ 865 + pour la version 5g Puce graphique (GPU) : Qualcom Adreno 640/650

Qualcom Adreno 640/650 Mémoire vive (RAM) : 8 Go

8 Go Mémoire interne (flash) : 256 Go

256 Go Enregistrement vidéo : 4K@60 IPS

4K@60 IPS Wi-FI : WI-FI 6 (ad) Bluetooth : 5.0

5.0 Bandes supportées : 2100 MHz (B1) 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28)

2100 MHz (B1) 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC : Oui

: Oui Capteur d’empreintes : Oui

Oui Ports (entrées/sorties) : USB type – C

USB type – C Batterie : 3300 mAh

3300 mAh Dimensions : 73,6×167,3×7,2 mm

73,6×167,3×7,2 mm Poids : 183 g

183 g Couleurs : Noir, Violet, bronze, gris

Noir, Violet, bronze, gris Prix à sa sortie : 1500€

Avant de nous pencher sur l’aspect pliable de ce modèle, intéressons-nous à ses caractéristiques plus habituelles qui lui apportent une place dans la catégorie haut de gamme.

On vous parlait déjà de ce produit dans notre comparatif sur les smartphones pliables.

Que vaut le Samsung Galaxy Z Flip en tant que smartphone classique ?

Samsung Galaxy Z Flip : un design légèrement étiré

Si la plupart des smartphones du marché tendent à effacer les bordures de l’écran, le Z Flip ne s’en débarrasse pas pour qu’il puisse se plier. La charnière en aluminium utile à cette fonction le coupe en deux à l’horizontale et dévoile le logo Samsung une fois le téléphone fermé. Lorsque déplié, le Z Flip dépasse la majeure partie de ses cousins en longueur. En effet, quand les autres possèdent un ratio d’écran d’environ 19:9, lui atteint 22:9. Son objectif frontal n’apparaît pas au centre d’une encoche, mais dans un poinçon en haut de l’écran qui ne gêne pas l’utilisation. On note l’absence de prise jack, celle-ci se fait de plus en plus rare sur Android. Pour les deux capteurs photo principaux, on les retrouve au dos de la partie supérieure du smartphone. Enfin, l’écran 1 pouce est à la droite de ces objectifs.

Cette longueur supplémentaire peut s’avérer un peu déroutante pour les petites mains ou les non habitués.

L’écran efficace du Samsung Galaxy Z Flip

La fine couche de plastique par-dessus dissimule le verre qui le compose. Chose rare pour un modèle pliable, les autres possèdent pour la plupart un écran en plastique. L’écran du Z Flip est donc plus résistant que ceux de ses concurrents. L’image derrière ces matériaux apparaît en bonne qualité avec une résolution Full HD+ (2560×1080 pixels). Précisons cependant que Samsung propose des smartphones dans la même gamme avec du Quad HD + comme le Galaxy S21 Ultra. Néanmoins, la différence entre les deux résolutions demeure négligeable pour la majorité des usages. Concernant les reflets, cet écran y est peu sensible avec un taux de réflexions lumineuses inférieur 50 % qui lui permet de rester lisible sous le soleil. Enfin, la pliure au centre se voit peu et s’oublie facilement à l’œil, le toucher en revanche rappelle son existence lorsqu’on scroll sur une application.

Des performances haut de gamme pour le Galaxy Z Flip

Pour cette partie, le composant déterminant est le processeur. La firme coréenne a doté ce smartphone d’un Snapdragon 855+ de la société Qualcomm. Il s’agit d’une puce haut de gamme de 2019 qui, soutenue par les 8 Go de RAM du smartphone, permet au Z Flip de délivrer de très bonnes performances. Celui-ci se distingue particulièrement sur les jeux vidéo et n’aura pas de difficulté face à la grande majorité du catalogue. En revanche, la batterie peut en pâtir si l’utilisation lance l’appareil à plein régime. En effet, le Z Flip en possède deux de respectivement 2370 mAh et 930 mAh ce qui s’avère un peu limité. Rien de mauvais je vous rassure, mais son autonomie est en dessous de la moyenne. Cela s’explique d’ailleurs par la contrainte de place qu’amène un smartphone pliant. Abordons au passage sa capacité de stockage qui fait 256 Go parmi lesquels 223,3 Go demeurent utilisables.

« Je suis relativement satisfait par son autonomie. Je peux passer une journée entière avec une utilisation plutôt consistante — environ 4 ou 5 heures de temps d’écran — c’est mieux que le Motorola Razr, mais ce n’est pas tout à fait au niveau d’autres téléphones Android de même taille qui ne se plie pas. Néanmoins, je suis modérément impressionné que Samsung soit allé aussi loin malgré les contraintes que pose le Z Flip en termes d’espace. » Dieter Bohn-21/02/2020-SAMSUNG GALAXY Z FLIP REVIEW-The Verge

L’ajout de la mouture 5g

Vous l’aurez peut-être remarqué, les caractéristiques données ici correspondent à la première version du Galaxy Z Flip qui se limite à la 4G. En août 2020, Samsung commercialise sa déclinaison 5G avec un prix de départ de 1559 euros. Quoi de neuf ? Et bien, un nouveau processeur haut de gamme fait son entrée : le Snapdragon 865+ sorti en 2020. Cet ajout améliore les performances déjà convaincantes du Z Flip.

La qualité photo du Samsung Galaxy Z Flip

L’équipement du smartphone pour cette fonction reste simple. En effet, il arbore deux capteurs de 12 mégapixels chacun. Le premier possède un objectif grand-angle tandis que le second dispose d’une optique ultra grand-angle. Avec le module principal, la performance est plutôt bonne avec un rendu flatteur au couleur plus chaude que les autres smartphones. Question de goût, certains pourraient y trouver un manque de naturel. Une fois la nuit tombée, le Galaxy Z Flip s’en sort bien même si le lissage apparaît davantage. Quant à l’ultra grand angle, il ne classe pas parmi les meilleurs du marché mais reste efficace. En revanche, les photos de nuit ne sont pas le point fort de ce capteur. Ce duo bénéficie bien sûr d’une stabilisation optique comme la plupart des Samsung haut de gamme. Enfin, l’objectif frontal de 10 mégapixels offre un résultat correct pour des selfies.

Mode Single take & capture vidéo

Le Samsung Galaxy Z Flip partage la fonctionnalité Single Take avec d’autres modèles de la marque. Le principe est simple : l’IA tire plusieurs images et courts extraits d’une séquence de 10 secondes. Ce mode propose donc les choses les plus intéressantes de cette vidéo sous différentes formes et avec des options créatives. Quant à la capture vidéo, elle se fait en UHD (3840 x 2160) et à 60fps.

Qu’apporte l’aspect pliable du Samsung Galaxy Z Flip ?

Quid de cette innovation ? La charnière qui permet au téléphone de se plier possède une résistance plutôt prononcée. Grâce à ça, il peut rester à moitié ouvert dans différents angles en fonction des usages. En échange, le Z Flip n’est pas facile à ouvrir d’une seule main et demande deux mouvements ainsi qu’un peu d’habitude. Fermé, l’écran de 6,7 pouces laisse place à un carré deux fois plus petit. Ce format rend le smartphone très pratique, car il rentre dans la plupart des poches. À l’avant d’un jean, il se fait même oublier en plus de ne pas prendre tout l’espace. Dans cette configuration, l’écran de la partie supérieure entre en scène. Celui-ci affiche l’heure, la date, la batterie, mais aussi les notifications ou l’affichage réduit de spotify . Il permet également de répondre à un appel sans déplier le Z Flip ou même servir de retour caméra.

Une fois plié le dos tout lisse du smartphone le rend particulièrement glissant sur une surface qui n’est pas plane. Ajoutons également qu’il n’est pas étanche à cause de sa charnière comme les autres modèles pliants. Prudence donc.

De manière générale, on vous explique l’intérêt des téléphones pliables dans notre article résumant les bonnes raisons d’acheter un smartphone pliable.

Galaxy Z Flip : Les fonctionnalités du Flex mode

Appareil photo & App Google Duo : la partie inférieure affiche les options et sert de support tandis que la partie supérieure montre le retour caméra. Pratique pour prendre un selfie sans les mains par exemple. On peut ainsi ajuster les réglages photo tout en conservant la même prise de vue. D’ailleurs, il est possible de faire une photo avec le contrôle vocal ou la détection de paume.

: Pratique pour prendre un selfie sans les mains par exemple. D’ailleurs, il est possible de faire une photo avec le contrôle vocal ou la détection de paume. Multitâche : Cette option commune aux smartphones Android gagne en intérêt avec le Z Flip. En effet, une fois le téléphone plié à moitié et posé à plat , l’utilisation de deux applications en même temps devient plus confortable. Imaginons par exemple une messagerie instantanée sur l’écran du bas à plat tandis qu’une vidéo se joue sur celui du haut qui est légèrement incliné.

: Cette option commune aux smartphones Android gagne en intérêt avec le Z Flip. En effet, une fois le téléphone plié à moitié et posé à plat YouTube : Le fonctionnement est similaire avec le contenu en haut et le reste de l’interface en bas.

Plus largement, cette partie inférieure qui se transforme en support vous permet d’utiliser le téléphone sans avoir l’autre main occupée. Cependant, cette fonctionnalité reste encore peu répandue, car peu d’applications sont actuellement adaptée. Il va falloir attendre pour en apprécier le plein potentiel.

Le Samsung Galaxy Z Flip vaut-il le coup ?

Avec Motorola, Samsung est la seule entreprise à proposer un smartphone qui se plie à la verticale. En comparaison, le Razr de la firme américaine affiche des performances de moyenne gamme et un écran davantage sensible aux reflets. Pour le moment, les fonctionnalités du Z Flip ne sont pas exceptionnelles, mais restent très prometteuses. Si le prix de départ à environ 1500 euros vous rebute, sachez que celui-ci a diminué pour la version 5G comme pour son aîné. Son design ne passe pas inaperçu et son aspect pliable en fait un objet de curiosité tant pour son esthétisme que pour les nouveaux usages qu’il apporte. En conclusion, le Z Flip n’est pas le meilleur smartphone haut de gamme, mais reste réussi tout en intégrant une technologie au champ des possibles encore méconnus.

Nous avons d’ailleurs réalisé un article à propos des bons plans sur la gamme Galaxy Z de Samsung. En dehors de ça, le smartphone est actuellement disponible sur Amazon pour 800 euros en version 4G et sa déclinaison 5G y est à 1000 euros.

Le Samsung Galaxy Z Flip est-il étanche ?

Première limite du concept pliable, ce smartphone ne possède pas de protection contre l’eau. En revanche, la firme coréenne en a intégré une pour la poussière qui évite sa présence dans la charnière qui pourrait gêner le mécanisme.

Combien de fois le Samsung Galaxy Z Flip peut-il se plier ?

Ses concepteurs annoncent une durabilité de 200 000 cycles d’ouverture-fermeture grâce aux tests de résistance qu’ils ont menés. Ce qui signifie que le Z Flip possède une durée de vie de 5 ans avec 100 cycles par jour.