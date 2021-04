L’innovation dans la téléphonie mobile est au cœur de toutes les préoccupations des constructeurs. La guerre des technologies fait rage. Quel sera le futur du smartphone ?

Samsung a montré, en 2019, qu’il était, sans nul doute, l’un des acteurs majeurs dans son domaine avec la commercialisation du premier téléphone pliable, le Galaxy Z Fold. A noter que ce portable, révolutionnaire en termes de technologies nouvelles, souffrait des défauts « classiques » de la première version.

Sur le même sujet : Est-il intéressant d’acheter un téléphone pliable en 2021 ?

Samsung revient en 2020 avec un modèle prometteur, le Galaxy Z Fold 2, censer gommer les imperfections de son prédécesseur. Ce qui confirme la domination de la marque coréenne sur ce marché innovant malgré l’émergence de smartphones pliables concurrents : voir le top des téléphones pliables du moment.

Version de l’OS : Android 10 Q

Android 10 Q Interface constructeur : Samsung One Ui

Samsung One Ui SoC : Snapdragon 865+

Snapdragon 865+ Puce graphique (GPU) : Adreno 650

Adreno 650 Taille d’écran (mode tablette) : 7,6 pouces

7,6 pouces Taille d’écran (mode smartphone) : 6,2 pouces

6,2 pouces Définition (mode tablette) : 2208 x 1768 (QXGA+)

2208 x 1768 (QXGA+) Définition (mode smartphone) : 2260 x 816 (HD+)

2260 x 816 (HD+) Technologie d’affichage : Super AMOLED

Super AMOLED Mémoire vive (RAM) : 12 Go

12 Go Mémoire interne (flash) : 256 Go

256 Go Batterie : 4500 mAh

4500 mAh Autonomie : Jusqu’à 11h en usage internet Dimensions : 128,2x 159,2 x 6,9 mm

128,2x 159,2 x 6,9 mm Poids : 279 g

279 g Prix : 2020 €

2020 € Wi-FI : WI-FI 6

WI-FI 6 Bluetooth : 5.1

5.1 NFC : Oui

Oui Réseau : 4G, 5G (nano Sim)

4G, 5G (nano Sim) Capteur d’empreintes : Oui

Oui Ports (entrées/sorties) : USB type – C

USB type – C Appareil photo dorsal : f1.8 (12 Mpx), f2.2 (12 Mpx), f2.4 (12 Mpx)

f1.8 (12 Mpx), f2.2 (12 Mpx), f2.4 (12 Mpx) Appareil photo frontal : f2.2 (10 Mpx)

f2.2 (10 Mpx) Enregistrement vidéo : UHD 4K@60fps

Que vaut le Samsung Galaxy Z Fold 2 ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 tient-il ses promesses, celle d’être le meilleur portable pliable du marché ? Pour le savoir, nous avons dressé un test en profondeur de ce dernier-né de chez Samsung.

Un téléphone pliable haut de gamme qui en impose

Une finition au cordeau

Le design du Z Fold 2 le place dans la lignée de la marque coréenne, à savoir un téléphone portable haut de gamme, robuste et qualitatif. Les matériaux utilisés sont à la pointe de la technologie. Pour plier l’appareil sans trace de l’encoche, Samsung l’a équipé du procédé UTH avec un écran en verre et un film plastique par dessus. L’ajout du verre, nouveauté que l’on retrouve sur le Galaxy Z Flip testé par nos soins, procure une sensation agréable au toucher et renforce la solidité de l’écran. Enfin, il est possible de personnaliser son Z Fold 2 avec le choix de deux couleurs pour le portable (bronze ou noir) et quatre pour la charnière (argent, or, bleu ou rouge).

La qualité de construction de ce smartphone ne fait pas débat dans le monde de Samsung. Mais qu’en est-il de son poids, élément crucial dans la décision d’achat? Avec 283g sur la balance, le poids peut sembler un peu élevé puisque le portable est plus lourd que son prédécesseur. Mais, comparé à ses concurrents, il est bien en dessous de la moyenne et des 317g du Xiaomi Mi Mix Fold!

Une utilisation à toute épreuve (sauf celle de l’eau)

L’utilisation du Z fold 2 est intuitive et très pratique. Les deux modes d’écran (simple ou double) permettent de s’adapter selon l’environnement. Dans la rue ou pour checker les news, il semble plus approprié d’utiliser le plus petit écran, tandis que le mode déplié est parfait dans son canapé. De plus, plusieurs positions sont proposées. Il est possible de mettre son smartphone en position « tente » ou « liseuse » lorsqu’il est plié ou en « flex mode » si on l’utilise en tablette. Enfin, le passage d’un écran à l’autre est très réactif et ne posera aucun problème pour switcher.

Néanmoins, attention, le Galaxy Z Fold 2 n’a pas de certification d’étanchéité. Son utilisation sous la pluie est déconseillée, et même décevant, surtout quand l’on sait que les autres portables de la marque peuvent tenir 30mn sous 1,5m d’eau.

Un écran qui en met plein les yeux

La grande force de ce smartphone pliable est son écran, ou plutôt ses écrans. Avec une dalle Amoled très lumineuse, la qualité est au rendez-vous. En mode déplié, vous profiterez d’un écran de 7,6 pouces au visuel époustouflant avec une résolution QXGA+ et un taux de rafraîchissement de 120Hz qui ravira les gamers. En mode plié, rien à redire de la HD+ suffisante pour cet écran de 6,2 pouces. Aussi, le mode « lumière bleue » vient reposer les yeux sans altérer la qualité, et la colorimétrie est parfaite avec des teintes adaptables et très réalistes. Ce téléphone pliable est fait pour en mettre plein les yeux.

Un son au dessus de la concurrence

Le Galaxy Fold 2 ne possède pas de prise jack. Il ne fournit pas non plus d’adaptateur USB-C. Il faudra donc opter pour des écouteurs USB-C ou sans fil.

Au niveau des hauts parleurs, l’appareil en embarque deux de la marque AKG qui proposent des performances bien au-delà des espérances. Le son stéréo, situé sur le côté gauche et le côté droit du téléphone, est incroyable et concurrence les qualités audio des tablettes.

Une interface intuitive aux caractéristiques encourageantes

La navigation sur la génération Z de Samsung est très plaisante et intuitive. Le Z Fold 2 est doté de l’interface OneUI, sous Android 10.0. Cette interface n’a rien de révolutionnaire et les habitués d’Android ne seront pas perdus. On peut néanmoins noter une nouveauté intéressante, surtout pour ce genre de modèle : l’affichage simultané de plusieurs applications. Il est en effet possible d’être sur 3 applications en même temps, ce qui permet de chatter et de regarder une vidéo sans aller et revenir de l’un à l’autre.

Un autre avantage est la présence du logiciel DeX qui permet de transformer le téléphone en ordinateur. En mode flex, il est possible d’avoir la partie basse du téléphone en clavier et la partie haute en écran. Un petit plus qui fait la différence! Par contre, cet ordinateur/tablette/smartphone possède une mémoire assez juste avec seulement 256 Go de stockage interne, sans possibilité d’en ajouter (pas de micro SD). A titre de comparaison, le Samsung Fold avait 512 Go de mémoire.

Enfin, il est important de noter que le capteur d’empreinte digitale, situé sur le bouton power, souffre de la poussière. Ce qui entraîne des problèmes de reconnaissance digitale.. Mais il suffit de le nettoyer de temps en temps pour qu’il fonctionne parfaitement.

Des performances pour tout usage

Le meilleur processeur du marché

La génération Z de Samsung, celle des téléphones pliants, intègre le processeur Snapdragon 865+. C’est tout simplement le plus puissant du marché. La navigation, tout comme l’utilisation d’applications qui demandent de la puissance, sont parfaitement fluides. L’immersion dans les jeux vidéos se fait sans aucun problème avec les 12Go de RAM et ses 120Hz de rafraîchissement. Pas de latence, de lags, rien ne rame, le Galaxy Z Fold 2 intègre tout ce qui se fait de mieux en termes de performances.

Un réseau à toute allure

Le Galaxy Z Fold 2 est aussi doté des meilleures performances possibles au niveau du réseau. Il intègre la 5G et se prépare ainsi à la vague de la nouvelle génération de réseau mobile. En plus des données mobiles, on retrouve les dernières technologies en termes de connexion wifi (wifi 6) et bluetooth 5.0.

La 5G n’est pas encore très développée en France bien que les opérateurs des grandes villes commencent à s’en doter. On estime à 10 ans la mise en place de la 5G sur l’ensemble du territoire.

Des performances photos qui se contentent du minimum

Le Samsung Galaxy Fold 2 possède un module arrière avec trois objectifs de 12 MP. Chacun a une ouverture différente qui permet de faire des photos et vidéos en ultra grand angle, grand angle ou en téléobjectif x2. Aussi, en mode selfie, le Z Fold 2 embarque 2 caméras de 10 MP. Cet appareil montre de bonnes performances photos même si on aurait pu en attendre un petit plus. Samsung se contente du minimum pour ce prix, reprenant les caractéristiques d’un S10 de 2019 par exemple. Ses caméras restent néanmoins largement qualitatives si l’on est pas un expert photo.

Là où Samsung se démarque, c’est par les fonctionnalités photo et vidéo proposées. En effet, il est possible en mode selfie de voir, sur un premier écran, les paramètres et sur le deuxième, la photo qu’on vient de prendre. Un autre gros avantage est à noter lorsque l’on prend une photo avec les capteurs arrières. En dépliant le portable, on peut prendre une photo tout en activant l’écran extérieur afin de se voir ou de montrer la photo en temps réel.

Une batterie étonnante

Avec deux écrans et de telles performances, on est en droit de se poser la question de la durée de la batterie. On pourrait croire que le Z Fold 2 souffrirait à ce niveau mais il n’en est rien. Il y a en vérité deux niveaux d’analyse : en mode ouvert et en mode fermé.

En mode ouvert, la qualité de l’écran couplée au processeur puissant est très énergivore, ce qui limite la batterie à une petite journée. Lorsqu’il est en mode fermée, l’analyse est complètement différente. En effet, le Galaxy Z Fold 2 se débrouille très bien et occupe une place honorable face à ses concurrents. La batterie tient aisément la journée, ce qui est très agréable. Ce changement par rapport au mode ouvert est dû à la qualité de l’écran et à un taux de rafraîchissement moindre.

Enfin la recharge rapide en USB-C et la charge par induction sont possibles pour ce portable, ce qui est très pratique pour le charger en moins de 1h30.

Quels sont les avantages de la fonction pliable du Galaxy Z Fold 2 ?

Un confort d’utilisation sans pareil

Une question fréquente concerne ce pli qui se crée lorsque l’on ouvre le téléphone. Pas d’inquiétude, le pli est peut être présent en mode éteint ou en plein soleil mais ne dérange pas et s’oublie vite, surtout au niveau du toucher. En plus, quand on utilise le mode déplié en condition normale, le pli disparaît complètement et l’écran de 7,8 pouces devient parfaitement lisse.

Au niveau confort, les dimensions des écrans sont assez originales et diffèrent des autres smartphones ou tablettes. Heureusement, la plupart des applications et sites web se redimensionnent automatiquement, de sorte à ne pas gâcher leurs utilisations. Attention quand même avec certaines applications comme Instagram qui ne s’adaptent pas aux dimensions de l’écran et laisse apparaître deux bandes sur les côtés.

Enfin, le switch entre les deux modes est parfaitement optimisé et permet de passer de l’un à l’autre sans problème ou latence.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 face à la concurrence

Le Galaxy Z Fold 2 fait face à la concurrence de la plus belle des manières. Alors qu’Apple ne s’est pas encore lancé sur le marché des smartphone pliables, d’autres constructeurs ont tenté l’aventure.. et se sont cassés les dents! Que ce soit le Xiaomi Mi Mix Fold ou le Huawei Mate Xs, tous deux n’ont pas réussi à faire face à ce monstre d’innovations. Le téléphone de chez Samsung est le plus réussi en termes de performances et d’adaptabilité smartphone/tablette. On peut aisément lui décerner le prix du meilleur téléphone pliable sur le marché européen.

Preuve de sa réussite : l’introduction en Chine fin février d’un nouveau modèle de chez Huawei qui reprend exactement le design du Galaxy Z Fold 2. Peut être que le seul moyen de battre Samsung, c’est de copier son modèle !

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 plébiscité par la presse étrangère

Conclusion

La conclusion est simple. Samsung a corrigé tous les défauts de la 1ère génération. Ecran, caméra, qualité des matériaux, encoche. Ce qui fait du Galaxy Z Fold 2 un téléphone presque parfait. Malgré un poids un peu élevé et pas d’étanchéité, ce smartphone pliant devient une référence sur ce marché en pleine croissance. Face à la concurrence, il se défend très bien voire même plus. Les Xiaomi Mi Mix Fold et le Huawei Mate Xs n’ont qu’à bien se tenir.

Si vous voulez vous lancer dans le monde merveilleux du téléphone pliable, Samsung propose en ce moment une offre très intéressante et limitée ainsi qu’un bon de reprise sur votre ancien portable (auquel s’ajoute même 200€ en ce moment).

FAQ et questions fréquentes à propos du Samsung Galaxy Z Fold 2

Est-ce que le Samsung Galaxy Z Fold 2 vaut le coup ?

Si vous désirez un smartphone pliant, c’est sans aucun doute le meilleur sur le marché. Il associe parfaitement adaptabilité, utilisation optimale et performances.

Combien coûte le Samsung Galaxy Z Fold 2 ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 a été lancé au prix de 2 020 €. Il est aujourd’hui possible de le trouver moins cher avec des offres lancées par Samsung.

Pourquoi le Samsung Galaxy Z Fold 2 est si cher ?

Le prix s’explique par la technologie déployée pour ce téléphone. Il est doté des meilleures performances du marché et la possibilité de pouvoir le plier fait que le Samsung Galaxy Z Fold 2 est le produit le plus innovant du marché du smartphone.

Est-ce que le Samsung Galaxy Z Fold 2 est étanche ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 n’est pas certifié étanche. Il est donc déconseillé de l’utiliser sous la pluie ou dans un endroit où il est susceptible d’être au contact de l’eau.

Quelles sont les offres avec l’achat d’un Samsung Galaxy Z Fold 2 ?

Lors de l’achat du Galaxy Z Fold 2, un chargeur en charge rapide et des écouteurs AKG sont fournis. Il est aussi possible de bénéficier de 4 mois d’abonnement premium à YouTube et 6 mois à Spotify Premium.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 a-t-il un emplacement double SIM ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 intègre et prend en charge la double SIM avec emplacement Nano SIM. Il possède aussi une SIM intégrée.

Peut-on utiliser un stylet pour le Samsung Galaxy Z Fold 2 ?

Attention, l’utilisation d’un stylet pour le Samsung Galaxy Z Fold 2 est fortement déconseillée. Il peut endommager l’écran flexible qui n’est pas en verre mais en plastique.

Le Galaxy Z Fold 2 est-il compatible avec un chargeur sans fil ?

Oui, toute la génération Z de Samsung, en plus d’être dotée de la recharge rapide, se charge grâce à un chargeur sans fil.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est-il livré avec une protection d’écran ?

Chaque Galaxy Z Fold 2 est livré avec une protection d’écran déjà installée. Il ne faut surtout pas essayer de la retirer, cela abîmerait l’écran flexible. De même, il est inutile de rajouter une protection.