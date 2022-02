Les flagships 2022 de Samsung vont tomber, c’est imminent ! En effet, le 25 février verra le lancement du Samsung Galaxy S22 Ultra, tandis que les S22 et S22+ ne feront leur apparition que le 11 mars. Pour accueillir ces terminaux très haut-de-gamme comme il se doit, vous avez la possibilité de les précommander dès aujourd’hui, et ce jusqu’au 24 février pour le S22 Ultra et jusqu’au 10 mars pour les S22 et S22 +. Mais pas si vite ! À quoi ça rime de se précipiter sur la dernière génération de smartphone Samsung ? Deux arguments : les performances de ces nouveaux produits, et les avantages proposés pour tous ceux qui les précommanderont. Voyons donc ensemble les caractéristiques de ces merveilles à venir, et en quoi consiste l’offre promotionnelle de leur lancement prochain !

Galaxy S22 : le plus compact et le plus abordable

On commence avec la version la moins évoluée, qui embarque déjà des caractéristiques musclées. Il existe en deux versions, une à 128 GB de stockage (859 €) et une avec le double, à savoir 256 GB (pour 909 €). À l’instar des autres appareils de cette génération, il intègre un Vision Booster (pour une meilleure netteté adaptée à la luminosité) et l’Eye Comfort Shield, qui ajuste la lumière bleue en fonction de l’heure. Pour de plus amples informations, bifurquez dès maintenant sur notre dossier spécial S22 : fiches techniques, prix, date de sortie !

Fiche technique du Galaxy S22 : une batterie un peu en retrait par rapport au S21

Dimensions : 70.6 x 146.0 x 7.6mm

Poids : 168 g

Écran : AMOLED dynamique 2X

Affichage : 6,1 pouces Full HD +

6,1 pouces Full HD + Rafraîchissement : Super Smooth 120 Hz

Super Smooth 120 Hz Échantillonnage tactile : 240 Hz

240 Hz Batterie : 3 700 mAh

3 700 mAh Charge : filaire 25 W et non filaire 15 W

filaire 25 W et non filaire 15 W Processeur : Exynos 2200 (gravé en 4nm)

Exynos 2200 (gravé en 4nm) OS : Android 12 ; One UI 4.1 Connectivité : 5G, LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct Bluetooth ® v 5.2

5G, LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct Bluetooth Capteurs : Accéléromètre, Baromètre, Capteur d’empreintes digitales, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de lumière, Capteur de proximité

Accéléromètre, Baromètre, Capteur d’empreintes digitales, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de lumière, Capteur de proximité Étanchéité : IP68

IP68 RAM : 8GB

8GB Stockage : 128 ou 256 GB

Caractéristiques appareil photo du Galaxy S22

un objectif ultra large de 12 mégapixels , F2.2, et 120˚ de champ de vision (FOV) ;

un appareil photo grand angle de 50 mégapixels , AF double pixel, OIS, F1.8, et FOV 85˚ ;

une caméra téléobjectif de 10 mégapixels avec Zoom optique 3x, OIS, F2.4, et (FOV) 36˚

une caméra frontale de 10 mégapixels, F2.2, et FOV 80˚.

Galaxy S22+ : une version un peu améliorée du Galaxy S22

Pour le Galaxy S22+, on ne va pas tout vous refaire la fiche technique, très similaire à bien des égards. Concentrons-nous uniquement sur les différences. D’abord, l’appareil est plus large (75.8 x 157.4 x 7.6mm pour 196g) avec un écran de 6,6 pouces. L’appareil photo est identique, mais la batterie est meilleure (4 500 mAh) et sa connectivité admet le très rapide Wi-Fi 6E (jusqu’à 6 Ghz), déjà compatible avec la génération S21. La version à 128 GB de stockage coûte à ce jour 1059 €, tandis que la version à 256 GB vaut 1109 €.

Galaxy S22 Ultra : le nouveau NotePhone de Samsung

Le Samsung Galaxy S22 Ultra sort un peu du lot, qui s’inscrit dans une filiation directe avec les Galaxy Notes. Autrement dit, son écran est très large, avec une définition Quad HD+ (soit 3088 x 1440 pixels) et il dispose d’un stylet (le S Pen) afin d’utiliser votre smartphone comme outil pour la prise de note. C’est peut-être lui qui arbore le design le plus ambitieux : davantage d’angles droits, un appareil photo plus sophistiqué encore et un cadre en aluminium poli. Les trois versions de 128, 256 et 512 GB de stockage valent respectivement 1259 €, 1359 € et 1459 €. On ignore encore le prix de l’appareil à 1 TB.

Fiche Technique : le meilleur de Samsung

Dimensions : 77.9 X 163.3 X 8.9mm

Poids : 229g

Écran : AMOLED dynamique 2X

Affichage : 6,8 pouces QHD+

Rafraîchissement : Super Smooth 120Hz

Échantillonnage tactile : 240 Hz

Batterie : 5 000 mAh

5 000 mAh Charge : j usqu’à 45W avec fil 15W sans fil

j Processeur : Exynos 2200

OS : Android 12 ; One UI 4.1 Connectivité : 5G, LTE, Wi-Fi 6E UWB, Wi-Fi Direct Bluetooth ® v 5.2

Capteurs : Accéléromètre, Baromètre, Capteur d’empreintes digitales, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de lumière, Capteur de proximité

Accéléromètre, Baromètre, Capteur d’empreintes digitales, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de lumière, Capteur de proximité Étanchéité : IP68

IP68 RAM : 8GB ou 12 GB

8GB ou 12 GB Stockage : 128 , 256, 512 GB ou 1TB

Caractéristiques appareil photo du Galaxy S22 : un objectif supplémentaire

un objectif ultra large 12 mégapixels , F2.2, et FOV 120˚ ;

un objectif grand angle 108 mégapixels , F1.8, et FOV 85˚ ;

une caméra téléobjectif 10 mégapixels , Zoom optique 3x, F2.4, et FOV 36˚ ;

une seconde caméra téléobjectif 10 mégapixels , Zoom optique 10x, F4.9, et FOV 11˚ ;

une caméra frontale 40 mégapixels, F2.2, et FOV 80˚.

Pour vous faire une meilleure idée, jetez donc un œil à notre comparatif des meilleurs photophones !

Pourquoi investir dans un Galaxy S22, S22 + ou S22 Ultra ?

La seule contre-indication que nous voyons à cet achat, c’est si vous possédez déjà un S21, voire un S20. Par ailleurs, n’hésitez pas à checker les différences entre S21 et S22 ! En effet, l’écart de performances nous paraît trop faible pour que vous ayez un véritable pic de satisfaction. En revanche, si vous possédez une version antérieure, nous avons deux bonnes nouvelles pour vous :

pour toute précommande du S22 ou S22 + jusqu’au 10 mars 2022 et du S22 Ultra jusqu’au 24 février, Samsung vous offre une paire de Galaxy Buds Pro, d’une valeur de 180 €. Boum.

un bonus de 100 € (S22 et S22+) ou de 150 € (S22 Ultra) pour la reprise d’un ancien appareil. Autrement dit, on vous rémunère pour vous débarrasser, et peut-être contribuer au recyclage d’éléments de fabrication. Re-boum.

Pour bénéficier de l’offre, il faudra simplement remplir un formulaire d’inscription, au bout duquel vous recevez un timbre prépayé, pour que vous puissiez déposer votre ancien smartphone chez un UPS. Ensuite, si vous hésitez entre les trois, vous pouvez voir notre guide d’achat pour choisir entre le S22, S22+ et S22 Ultra !

