La conduction aérienne que l’on retrouve sur la majorité des écouteurs classique diffère de la conduction osseuse. Cette dernière passe par l’os temporal pour diffuser le son dans vos oreilles, et non pas le tympan.

Quel prix pour acheter un casque à conduction osseuse ?

Les prix pour s’offrir la conduction osseuse varient entre une trentaine d’euros (mais souvent, ces écouteurs proposent un son vraiment bas de gamme) et plus d’une centaine d’euros. Parmi eux, on retrouve deux marques qui sortent du lot : Shokz et Creative.