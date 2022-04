La borne de recharge est un accessoire indispensable pour votre véhicule électrique. Sans elle, la question de l’autonomie devient complexe à gérer et votre véhicule électrique bien moins pertinent. Une borne installée à domicile permet de recharger sa voiture très simplement et au meilleur coût. Vous avez des questionnements à propos de leur achat ? Où acheter sa borne de recharge ? Quels sont les points à contrôler avant la pose ? Ne vous inquiétez pas, on réponds à toutes vos questions.

Les canaux de distribution des bornes de recharge

Le véhicule électrique, et donc le secteur des bornes de recharge à domicile, est en plein développement. Il y a donc de nombreux moyens et endroits où en acheter.

Demande de Devis Borne de Recharge Obtenez 1 à 3 devis gratuits en moins d’une minute.

Vous êtes ? * Un particulier Une entreprise Une collectivité Une copropriété Quel type de véhicule ? * 100% électrique Hybride Les deux Lieu de la borne * Intérieur Extérieur Nombre de bornes * 1 2 à 5 5 à 50 50 et plus Quelle puissance de chargeur ? * 2 à 7kW 8 à 22kW 23kW et plus je ne sais pas Prénom * Nom de famille * Société Rue Ville Code postal * Adresse de messagerie * Numéro de téléphone * Une précision sur votre projet ? Demander un devis

L’e-commerce, la solution évidente pour l’achat d’une borne de recharge

Tout s’achète aujourd’hui sur Internet, y compris les bornes de recharge pour véhicules électriques. Il y a d’ailleurs deux types de marchands en ligne. Le premier concerne les marques pure player, c’est-à-dire qu’elles ne commercialisent leurs bornes qu’au travers de leur site internet. Deuxièmement, il y a les sites Internet généralistes comme Amazon où vous trouverez de très nombreuses réponses à une requête comme borne de recharge.

L’intérêt de l’achat en ligne est de pouvoir mixer les types de commerces afin de trouver l’offre la plus intéressante par rapport à vos besoins. Il est question de prix bien entendu, mais aussi de comparer les options ou encore les spécificités techniques comme la puissance de charge.

Les magasins spécialisés dans la pose de borne pour voiture électrique

Besoin de voir le produit, de tenir l’emballage en main pour mieux se rendre compte des caractéristiques techniques ? Alors, vous pouvez vous rendre directement dans les magasins spécialisés en outillage domestique, on pense par exemple à une enseigne comme Leroy Merlin. Attention, toutes les enseignes ne proposent pas de wallbox. Par contre, vous trouverez sans difficultés une prise renforcée.

On trouve aussi des bornes de recharge dans les magasins dédiés aux produits high-tech et l’électroménager comme dans l’enseigne Boulanger. Enfin, certaines enseignes spécialisées dans le monde automobile, de type Leclerc Auto, proposent des bornes et accessoires.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit de produits relativement onéreux et que toutes les enseignes, même spécialisées dans ce domaine, ne proposent pas un grand choix.

Par l’intermédiaire de son électricien

Vous pouvez déléguer à votre électricien la tâche de commander la borne électrique qu’il vous fournira en même temps qu’il installera le matériel (voir l’article sur la pose d’une borne électrique par un installateur) Ce choix se fera sur ses conseils et vous aurez la décision finale, mais il se chargera de la commande auprès de son fournisseur. Vous pouvez même mandater la concession automobile pour qu’elle vous mette en contact avec un professionnel de la pose. C’est la solution la plus simple pour acheter une borne de recharge, mais pas la plus concurrentielle en termes de prix.

Quels sont les points à contrôler à l’achat ?

Que vous passiez commande, que vous vous déplaciez ou qu’un électricien IRVE s’occupe en votre nom de la commande, il y a des éléments importants à prendre en considération.

La puissance de charge

Toutes les bornes ne chargent pas à la même puissance, de 3,2 kW à 22 kW. Attention à ne pas acheter une borne plus puissante que la vitesse de charge de votre voiture ! Pour en savoir plus sur le choix à faire, n’hésitez pas à consulter notre guide sur le choix de la meilleure borne de recharge.

Les options de la borne

Une borne de recharge, c’est plus qu’une prise électrique performante. Elle peut être un véritable outil de planification de la recharge. Écran de contrôle, bluetooth, Wifi, carte d’accès, pensez à une borne qui vous ressemble.

Le choix de la marque

Choisir une marque, c’est souvent faire le choix de la qualité et de la longévité. D’autres questions peuvent aussi entrer en ligne de compte comme l’esthétique. Mais le choix d’une marque reconnue (comme Wallbox par exemple), c’est aussi une question de coût, les produits Premium de ce genre de marques étant évidemment plus onéreux que les marques d’importation asiatique sur lesquelles on ne sait rien.

Le type et longueur de câble

Le câble et son branchement sur la voiture sont aujourd’hui standardisés, on parle de Type 2. À moins de posséder une voiture ancienne de marque asiatique, vous n’aurez pas de problème de compatibilité. Par contre, vérifiez bien la longueur du câble, s’il est fourni, afin d’éviter les mauvaises surprises le jour de votre premier chargement.

La garantie produit et le SAV

La garantie du produit et la facilité d’accès au SAV peuvent être aussi des éléments qui jouent à la fois sur le tarif et sur votre choix d’une borne de recharge. La garantie est généralement de 2 ans, certaines propositions commerciales vous permettent de l’étendre. Il peut même être envisagé de faire un contrat de maintenance avec, par exemple, une visite annuelle de contrôle.

L’achat des bornes pour les professionnels

Autant que pour les particuliers, les bornes de recharge sont tout autant apprécié chez les entreprises. Ces dernières sont donc de plus en plus nombreuses à franchir le pas de l’électrique et à se retrouver confrontées à savoir comment acheter une borne de recharge.

Un achat de bornes par des sociétés spécialisées

Il y a de plus en plus de sociétés spécialisées qui vendent des solutions BtoB clés en main pour l’installation d’une borne de recharge. Leurs clients sont des professionnels comme les centres commerciaux, les hôtels, les parkings publics, les collectivités publiques. Avec un professionnel de l’installation de borne, votre projet est étudié en profondeur, le choix des équipements est réalisé en cohérence avec votre situation.

Parmi ces entreprises, on peut citer par exemple Ev Box, Carplug ou encore Mobilygreen.

L’appel à l’électricien IRVE à titre professionnel

La mention IRVE contient 3 niveaux différents et le dernier autorise la pose de bornes de recharge rapides, celles que l’on trouve dans les espaces publics. Un électricien est donc tout à fait apte à poser une borne sur un parking, par exemple. Néanmoins, il ne pourra pas nécessairement jouer le rôle d’un maître d’œuvre. En effet, il n’est habilité à certaines tâches comme, par exemple, creuser des tranchées pour faire passer les câbles. Son intervention sera donc à régler en fonction de ses possibilités et de vos attentes. Pour tout savoir, rendez-vous sur notre article concernant les installateurs de borne de recharge.

Achat de la borne et aides de l’Etat

La borne de recharge est un investissement conséquent. Vous pouvez compter en moyenne 1500€ (plus d’information sur l’article concernant le prix des bornes de recharge). La possibilité d’avoir des aides est donc la bienvenue.

L’Etat propose un crédit d’impôt d’une valeur de 75% du montant des travaux, c’est-à-dire la fourniture et la pose du matériel, tout cela dans la limite de 300€. Ainsi, dans la plupart des cas, vous pourrez toucher 300€ sous forme de crédit d’impôt au moment de remplir votre déclaration d’impôt annuel.

L’intérêt de cette formule est que vous pouvez gérer les travaux sans passer par une demande d’aide, cette dernière est automatique. il faut cependant respecter quelques règles :

Une borne par lieu de résidence

Résidence fiscale en France

Un électricien IRVE doit faire les équipements et la pose

La facture doit détailler le lieu de réalisation des travaux, la nature précise du système de charge et le montant de la facture.

Demande de Devis Borne de Recharge Obtenez 1 à 3 devis gratuits en moins d’une minute.

Vous êtes ? * Un particulier Une entreprise Une collectivité Une copropriété Quel type de véhicule ? * 100% électrique Hybride Les deux Lieu de la borne * Intérieur Extérieur Nombre de bornes * 1 2 à 5 5 à 50 50 et plus Quelle puissance de chargeur ? * 2 à 7kW 8 à 22kW 23kW et plus je ne sais pas Prénom * Nom de famille * Société Rue Ville Code postal * Adresse de messagerie * Numéro de téléphone * Une précision sur votre projet ? Demander un devis

Le programme ADVENIR est une solution d’aide au financement pour les particuliers et les professionnels afin qu’ils puissent s’équiper en borne de recharge pour leur véhicule électrique. Les particuliers y sont éligibles s’ils sont dans une copropriété ou une habitation collective, tandis que les entreprises y ont droit si elles installent une ou des bornes à l’attention de leur flotte de véhicule ou de leur clientèle.

Le montant de l’aide est très variable en fonction de votre situation et le simulateur ADVENIR vous fournira toutes les informations nécessaires sur vos droits.

Sa particularité par rapport au crédit d’impôt est qu’il faut anticiper la demande de prime avant les travaux en fournissant un dossier. Il contient des informations techniques ainsi que le devis. C’est une fois le dossier validé que les travaux peuvent être effectués puis la prime versée. Vous êtes accompagnés tout au long du processus par ADVENIR.

Quel est le moyen le plus facile pour acheter une borne de recharge ? Il y a deux solutions très simples. La première consiste à rechercher sur Internet et faire jouer la concurrence pour trouver la meilleure offre. L’autre solution consiste à déléguer la tâche à son électricien IRVE qui fournira matériel et pose. Que faut-il vérifier avant l’achat de sa borne de recharge ? Le type de câble et surtout sa longueur sont des éléments indispensables au fonctionnement de la borne. La puissance de borne est une donnée élémentaire aussi, afin d’optimiser votre temps de charge. Quelles sont les aides disponibles à l’achat d’une borne ? Il existe un crédit d’impôt pour les particuliers en résidence individuelle et la prime ADVENIR pour les particuliers en résidence collective ainsi que les entreprises.