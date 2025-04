Thermomix TM6 d’occasion : les 5 vérifications à faire avant d’acheter

Avec la sortie du Thermomix TM7, les modèles TM6 se retrouvent massivement sur le marché de l’occasion. Mais attention : entre arnaques, modèles bloqués et accessoires manquants, mieux vaut savoir où vous mettez les pieds avant de craquer pour un robot à prix cassé.

Le Thermomix TM6 est un appareil qui fait rêver. Multifonction, compact, puissant : il a su s’imposer comme la référence des robots cuiseurs, malgré son tarif haut perché. Alors forcément, avec l’arrivée du TM7 et l’agitation qui l’entoure, beaucoup sautent sur l’occasion pour revendre leur ancien modèle. Et d’autres pour tenter de s’en procurer un à moindre coût.

Sur Le Bon Coin, Back Market, Rakuten ou Vinted, les annonces se multiplient. Un Thermomix à moitié prix, parfois même à moins de 500 € : l’affaire semble trop belle. Et c’est bien là le problème. Car comme souvent en matière de seconde main, le diable se cache dans les détails…

Un robot bloqué à distance, une balance qui ne fonctionne plus, un appareil volé ou vendu sans accessoires : les mauvaises surprises ne manquent pas. Voici les cinq points à vérifier impérativement avant d’acheter un TM6 d’occasion.

1. Privilégiez un vendeur identifiable (et idéalement européen)

Avant même de parler de prix ou d’état, commencez par regarder qui vend le robot. Sur le marché de l’occasion, il y a trois circuits principaux :

Le reconditionné par Vorwerk : très encadré, avec une garantie et une remise à neuf, mais encore onéreux (699 à 899 €).

: très encadré, avec une garantie et une remise à neuf, mais encore onéreux (699 à 899 €). Le reconditionné par des pros tiers : plus abordable, mais avec des disparités selon les vendeurs.

: plus abordable, mais avec des disparités selon les vendeurs. Les particuliers : les plus nombreux… et les plus risqués.

Sur Back Market, la majorité des Thermomix TM6 viennent de reconditionneurs basés en Europe. Mais ce n’est pas automatique. Vérifiez l’origine du vendeur, lisez les avis, et évitez les vendeurs situés hors UE. Cela limite les soucis de douane, de SAV ou de garantie.

2. Examinez l’état réel du robot, pas celui des photos

Un Thermomix d’occasion, c’est comme une voiture : il faut le voir tourner avant de l’acheter. Les plateformes pros proposent souvent un « grade » esthétique, mais cette notation reste subjective. « Très bon état » pour l’un peut signifier rayé et jauni pour l’autre.

Sur les sites entre particuliers, fiez-vous aux photos (pas trop belles pour être vraies), et surtout, privilégiez la remise en main propre. Cela permet de tester l’appareil sur place :

Est-ce que l’écran tactile réagit bien ?

La balance fonctionne-t-elle ? (c’est la panne la plus fréquente)

Le bol est-il bien étanche ?

Le robot chauffe-t-il correctement ?

Un vendeur sérieux acceptera de faire une démo. Dans le doute, passez votre chemin.

3. Vérifiez les accessoires, les vrais oubliés de l’occasion

Ce n’est pas une console de jeu. Un Thermomix fonctionne avec plusieurs pièces amovibles : fouet, varoma, gobelet, panier cuisson, spatule, etc. Si l’un d’eux manque ou est endommagé, cela peut compromettre le fonctionnement du robot… ou vous obliger à repasser à la caisse (parfois plus de 30 € l’unité).

Les accessoires à vérifier absolument.

Sur un appareil d’occasion, la balance est souvent HS, les batteurs sont fragiles, les joints parfois usés. Vérifiez un par un chaque élément, demandez des photos détaillées, ou mieux, testez tout en face-à-face.

4. Demandez (et testez) le numéro de série

C’est un détail que beaucoup oublient, mais qui peut tout changer. Vorwerk a mis en place un outil en ligne pour vérifier un numéro de série. En le renseignant, vous saurez si l’appareil est authentique, bloqué, ou même volé.

Ce contrôle est indispensable si vous achetez à un particulier. Certaines personnes tentent de revendre des appareils achetés à crédit et jamais remboursés — Vorwerk peut alors les désactiver à distance. Et une fois bloqué, Vorwerk ne le déverrouillera pas. Peu importe le prix que vous avez payé.

Demandez au vendeur de vous envoyer une photo du numéro de série, ou vérifiez-le directement sur l’appareil lors de la remise en main propre.

5. Clarifiez la question de la garantie (et des recours)

Sur le marché du reconditionné professionnel, la garantie légale de conformité s’applique : deux ans, comme pour du neuf. En cas de souci, le vendeur est tenu de réparer ou de remplacer l’appareil. C’est rassurant.

Chez un particulier, c’est une autre histoire. Si le robot a été acheté récemment, la garantie Vorwerk peut encore être valable, mais seulement sur présentation de la facture originale. Pensez à la demander. Sinon, aucun recours possible. Si le Thermomix tombe en panne, vous devrez payer les réparations — et le SAV Vorwerk facture au prix fort.

Conclusion : vrai bon plan ou vraie fausse bonne idée ?

Acheter un Thermomix TM6 d’occasion peut valoir le coup. Mais il faut garder la tête froide. Ce robot cuiseur reste un appareil technique, dont le prix neuf n’est pas anodin — et son rachat non plus.

Si vous cochez toutes les cases (vendeur sérieux, état impeccable, accessoires complets, numéro de série OK), pourquoi pas. Sinon, mieux vaut passer votre chemin.

Et vous, vous avez déjà acheté un Thermomix d’occasion ? Bonne ou mauvaise surprise ? Dites-le-nous en commentaire !