Accident grave à Paris : les taxis G7 mettent à l’arrêt leurs Tesla Model 3

Le 11 décembre 2021 dans le 13e arrondissement de Paris, un conducteur de taxi au volant d’une Tesla Model 3 a perdu le contrôle de son véhicule, occasionnant un mort et 20 blessés. Devant la crainte d’une défaillance technique qui concernerait toutes les Model 3, la compagnie G7 les garde au garage depuis le 14 décembre.

Le chauffeur de taxi aurait rencontré un problème technique responsable d’une accélération brusque du véhicule et d’une impossibilité de freiner. D’après le dernier bilan provisoire vu par le journal Le Figaro, un mort et 20 blessés, dont 3 dans un état grave, sont à déplorer. Le Parquet de Paris a précisé que le pronostic vital de l’un des blessés reste engagé. Jerôme Coumet, le maire du 13e arrondissement, a indiqué qu’une défaillance technique pourrait être la cause du drame et que l’accélérateur se serait bloqué. Quant au conducteur, celui-ci a expliqué que la pédale de frein ne répondait pas.

Un défaillance technique en cause ?

Depuis le début de l’année, la Tesla Model 3 est tout simplement la voiture électrique la plus vendue de 2021. Ainsi, lorsqu’un tel modèle se trouve impliqué dans un accident de la sorte cela fait du bruit. Si d’ordinaire on entend parler d’accident lié au mode Autopilot de Tesla et sa mauvaise utilisation, ce n’est pas le cas ici. Cette fois, il s’agirait d’un problème au niveau du véhicule. Chose ô combien plus grave qui engagerait la responsabilité de Tesla et pas celle du conducteur. Face à l’incertitude de la cause de cet accident, G7 n’a donc pas exclu la possibilité d’une défaillance critique des Model 3. C’est pourquoi elle a suspendu tous ses autres exemplaires dans le cas où ce défaut serait généralisé. Question de prudence. Précisons que la cinquantaine de Tesla Model S de G7 ne sont pas concernées par cette décision.

Tesla Model 3

Du son côté, le constructeur automobile a examiné les données auxquelles il a accès sur la voiture et affirme qu’il n’y a pas eu de défaut technique. En outre, un porte-parole de la marque a annoncé que Tesla restait à disposition des autorités pour transmettre d’autres informations sur le Model 3 de l’accident. Concernant la suspension effectuée par G7, la société n’a pas encore fait de commentaire.

À raison ou à tort, Tesla ne profite pas d’une bonne presse cette année. En effet, l’agence américaine de la sécurité routière a ouvert une enquête en août 2021 sur la fonction Tesla Autopilot suite à onze accidents où elle était activée. Si la responsabilité de ces accidents revient principalement à ceux qui utilisent leur Tesla comme une voiture entièrement autonome, des critiques se font entendre à propos du nom de la fonction. Même si la firme précise que ses véhicules ne sont pas autonomes, l’appellation Autopilot peut en effet porter à confusion. Idem pour l’option qui étend les capacités de cette fonction nommée « Full Self-Driving », qui contribue à cette confusion. Avec cet accident survenu à Paris, doit-on s’inquiéter de défaillances techniques en plus de ces problèmes ?

Comme les autres véhicules de la marque, le Model 3 inclut la fonction Tesla Autopilot. Cette aide à la conduite avancée permet entre autres de maintenir la trajectoire du véhicule ou de changer de voie pour doubler. Cependant, le conducteur doit garder les mains sur le volant et parfois valider ou non certaines actions. La voiture possède donc un certain degré d’autonomie, mais doit rester sous l’œil attentif du chauffeur.