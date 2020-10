Un étui, aussi appelé coque ou housse, sert avant tout à protéger votre tablette en cas de chute. Certains étuis ont des fonctions spéciales. Ils peuvent servir de support pour votre tablette Asus, votre tablette Huawei, votre tablette Sony, etc. Parfois, ils sont résistants à l’eau, à la poussière et aux rayures. Enfin, mais plus rarement, ils peuvent être fournis avec des claviers Bluetooth comme le propose CoastaCloud.