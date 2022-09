Sorti en Octobre 2020, le Meta Quest 2 anciennement Oculus Quest 2 reste aujourd’hui l’une des références du marché des casques de réalité virtuelle. S’il n’est pas sans défaut, de nombreux accessoires sont commercialisés pour rendre votre expérience de jeu encore meilleure. Retour sur les meilleurs accessoires du moment pour votre Meta Quest 2 !

Le Meta Quest 2 est toujours en 2022 un incontournable quand on parle de réalité virtuelle. A la fois performant et facile à prendre en main, il constitue une porte d’entrée idéale dans le monde de la réalité virtuelle. Toutefois, sa conception souffre de quelques défauts notables qui peuvent dégrader l’expérience utilisateur. C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous les meilleurs accessoires du marché pour améliorer notablement votre casque de réalité virtuelle !

Pack Fit Meta Quest 2, indispensable pour bénéficier d’un maintien parfait

Avec sa forme générique, le Meta Quest 2 ne peut pas convenir à toutes les formes de visage. Pour pallier à ce problème, le fabricant propose en option un kit composé de plusieurs éléments dont deux anneaux anti lumière et deux protections faciales plus adaptées aux visages plus large ou plus étroits que la moyenne. Ces accessoires facilement remplaçables vous permettront de bénéficier d’un maintien parfait quelque soit la forme de votre visage et donc de vous immerger pleinement dans votre univers en réalité virtuelle ! Le prix officiel de ce kit Meta, est de 59,99€.

Sangle Elite Quest 2 : priorité au confort et aux réglages pour chaque tête

La sangle de maintien proposée de série avec le Meta Quest 2 peut parfois s’avérer difficile à régler et propose un réglage peu précis. Alors pour les plus exigeants, Meta a mis au point la sangle Elite Quest 2, un accessoire de maintien inspirée de l’ancienne génération de casque Meta Quest. Ce dispositif rigide se règle grâce à une molette située à l’arrière de la tête et permet d’obtenir une grande précision dans le serrage du casque. Ainsi, vous gagnerez ainsi en confort et supporterez le casque pendant de longues heures. Cette sangle est disponible au prix de 69,99€.

La sangle Elite Quest 2 avec batterie pour doubler votre temps de jeu

La Sangle Elite Quest 2 avec batterie va encore plus loin en vous permettant de doubler votre temps de jeu grâce à sa batterie intégrée. Tout comme sa petite sœur, cette sangle de maintien rigide dispose d’une molette située à l’arrière de la tête et vous permet d’obtenir un réglage extrêmement précis. Cette sangle est commercialisée au prix de 139,99€.

Sangle Elite Quest 2 avec batterie (Officiel) : autonomie augmentée Meilleur prix Amazon Sangle Élite Meta Quest 2 avec batterie 139.99 € 0 € 139.99 € Voir Alternative : KIWI design sangle de tête avec fixation de batterie au juste prix

Logitech G333 VR, les écouteurs intra auriculaires dédiés au Meta Quest 2

Logitech s’est spécialisé année après année dans la réalisation d’accessoires audio pour le Meta Quest 2. Le son est en effet l’un des gros points faibles du casque de réalité virtuelle de Meta.

Avec les Logitech G333 VR, la marque a adapté ses écouteurs gaming avec un câble plus court pour vous faire bénéficier d’une expérience optimale. Ces écouteurs intra auriculaires offrent un son à la fois détaillé et puissant qui participera à votre immersion. Ils sont vendus au tarif de 50€.

Logitech Chorus, des écouteurs extra auriculaires dédiés au Meta Quest 2

Pour bénéficier d’une expérience sans contrainte, vous pourrez bientôt opter pour les écouteurs Logitech Chorus. Ils ont comme particularité d’être extra-auriculaires, ce qui présente l’avantage d’apporter un gain de confort significatif même si le son est légèrement moins profond en particulier au niveau des basses. Il est d’ores et déjà possible de les précommander sur le site de Logitech au tarif de 99,99€ et devraient être disponibles à l’achat dans peu de temps.

Que l’on soit du genre baroudeur ou non, l’étui de transport commercialisé par Meta est un accessoire idéal pour protéger son matériel quand on ne l’utilise pas. En effet, les casques de réalité virtuelle restent des objets fragiles, en particulier leur lentilles sensibles aux rayures et autres impacts.

Cet étui de transport compact, bien fini et rembourré permet de ranger le casque avec la sangle standard ou Elite avec batterie ainsi que deux manettes Touch, un câble de chargement et un adaptateur secteur. Il est vendu au prix de 69,99€.

Meta Link, le câble indispensable pour transcender votre expérience de jeu

Vous voulez bénéficier d’une expérience de réalité virtuelle magnifiée, équivalente à celle d’un casque de réalité virtuelle branché sur un PC, tout en conservant votre Meta Quest 2 ? Bonne nouvelle, c’est possible, en ayant recours au logiciel et au câble Oculus Link, disponible sur la boutique officielle de l’entreprise. Il suffira ensuite de brancher le câble à votre ordinateur, pour accéder à des centaines de nouveaux jeux qui vous étaient jusque-là indisponibles. La taille du câble vendue par l’entreprise est de 5 mètres, de quoi fournir une marge de manœuvre intéressante, pour un prix de 99 euros. Si cela peut paraître élevé, c’est aussi un compromis au service de la qualité de votre expérience virtuelle. Assurez vous tout de même que votre ordinateur soit compatible avec la réalité virtuelle !

Ceux qui utilisent leur Meta Quest 2 dans des conditions pas forcément optimales de confort ou qui ont tendance à suer, savent que c’est un vrai problème. Mais, un cache œil, en silicone qui permet à la fois de prévenir la sueur, mais aussi les rayons de lumières peut se révéler une solution plutôt séduisante. Vendus à des tarifs plutôt raisonnables sur Ali Express, ils ont aussi pour avantage d’être hygiéniques et confortables au toucher. Pour ne rien gâcher, la mise en place est facile. Disponible en noir, rouge ou bleu, selon le style que vous préférez.

A noter que vous pouvez aussi opter pour des versions jetables si vous êtes plusieurs à utiliser le casque Meta Quest 2 ou bien si vous êtes vraiment très à cheval sur l’hygiène. A partir de 17 euros, vous pouvez acheter sur le site VR Cover un pack de 50 ou 100 euros protections. A noter qu’il vous faudra aussi la protection conçue par cette entreprise qui se spécialise dans les accessoires pour la réalité virtuelle.

Masque oculaire en silicone pour Meta Quest 2 : pour les séances intensives Masque oculaire en silicone 2,22€ sur Aliexpress Acheter

Etui anti rayure, une protection optimale de votre casque Meta Quest 2

Vous avez dépensé une somme conséquente pour acquérir votre Meta Quest 2. Il est donc fort probable que vous teniez à votre casque de réalité virtuelle comme à la prunelle de vos yeux. Un étui, comme on peut en trouver à tarif raisonnable sur le site Ali Express, permet de s’assurer que les lentilles ne souffriront pas de rayures. Cela peut sembler un détail, mais cet accessoire deviendra rapidement indispensable, tant ces petites équipements peuvent se révéler sensibles. Nous vous conseillons aussi de posséder des petits chiffons de nettoyage en microfibres, pour les nettoyer de façon régulière mais sans prendre aucun risque.

Etui anti rayure : pour les plus maniaques Etui anti rayure 3,96€ sur Aliexpress Acheter

Kit de rechange Meta Quest 2, un indispensable pour une utilisation intensive

Si vous êtes un joueur acharné, alors, certains petits équipements de votre Meta Quest 2 commencent peut-être à souffrir de l’usage. Il peut s’agir des dragonnes qui sont abîmées ou des câbles qui ont été un peu trop étirés. Oculus est conscient que ce genre de petits problèmes peut survenir et il n’est bien sûr pas question de vous obliger à acheter de nouveau le pack complet… ou bien de remiser votre casque ! Non, à la place, vous pouvez opter pour un kit vendu 19 euros. A l’intérieur, vous trouverez : espacement pour lunettes, couvercles pour les batteries des manettes Touch, dragonnes et faisceaux de câbles de rechange pour les sangles Link et Elite. De quoi voir venir…

Kit de rechange Meta Quest 2 : la trousse à pharmacie pour votre casque

De nouvelles manettes de le Meta Quest 2

Vous possédez peut-être l’ancienne version des manettes Oculus Touch. Si cela peut vous convenir dans un usage basique, on se rend très vite compte qu’une « upgrade » est nécessaire, vers les nouveaux équipements imaginés par l’entreprise qui sont beaucoup plus ergonomiques. Seul problème et de taille : le prix. Il faut en effet dépenser 79 euros pour la manette droite, puis, la même somme pour la manette gauche. De quoi peut-être décourager un investissement éventuel dans un premier temps, mais cela s’avère un très bon investissement. Gardez l’œil ouvert, des promotions sont parfois proposées.

KIWI design Grip de Protection, pour améliorer la durée de vie de vos manettes

Si vous êtes comme nous, il est fort probable que vous souhaitiez protéger votre Oculus Quest 2 et ses équipements comme la prunelle de vos yeux. Or, dans ce domaine, les manettes pourraient bien faire partie des éléments les plus exposés. Pour 20,99 €, vous pouvez acquérir des protections en silicone souple et durable. Elles vous serviront pour protéger les équipements face au choc et à l’usure, mais offriront aussi d’autres avantages puisqu’elles sont plutôt agréables à prendre en main et surtout antidérapantes. C’est bien simple, cet accessoire sera bientôt incontournables.

KIWI design Grip de Protection : aussi pratique qu’esthétique

FramesDirect, des verres de prescription pour votre Meta Quest 2

Si vous êtes myope ou astigmate, ou bien souffrez simplement d’un petit trouble de la vision, la réalité virtuelle peut se révéler frustrante pour vous. L’image n’est pas assez claire et impossible d’utiliser des lunettes sous un casque comme le Meta Quest 2. Cependant, une alternative existe avec les verres de prescription, particulièrement conçus par FramesDirect, avec l’entreprise Essilor, pour des verres adaptés à la vue. Ils sont dotés d’un système antireflet et vous permettent de vraiment profiter de l’expérience. Comptez à partir de 65 euros pour pouvoir profiter d’une adaptation à votre vue pour votre casque de réalité virtuelle autonome. Notez cependant qu’il vous faudra patienter pour avoir les adaptateurs de vue. Une ordonnance avec votre correction est demandée pour la réalisation.