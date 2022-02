Vous avez déjà prévu d’acheter les précieux Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ ou Galaxy S22 Ultra ? Ne partez pas en vadrouille sans les protéger un minimum ! Voici les meilleures accessoires et coques à venir pour ces smartphones.

Dans le monde des accessoires pour smartphone, il y a généralement deux équipes. Ceux qui n’utilisent absolument aucun accessoires, préférant ressentir leur nouveau smartphone flambant neuf sans intermédiaire. Et ceux qui veulent absolument protéger leur précieux à même la sortie de la boîte. Les Galaxy S22 s’apprêtent à être les appareils phares des prochains mois, et nous pensons à ceux qui voudront les garder intacts sur plusieurs années. C’est pourquoi nous vous proposons notre sélections des meilleurs accessoires pour les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra.

Coques et accessoires officiels pour les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Samsung Smart Clear View

Avec l’avènement du Always On Display, il est possible de faire des choses excellentes avec les coques dédiées aux smartphones récents. Qu’il s’agisse du Galaxy S22, du Galaxy S22+ ou du Galaxy S22 Ultra, vous pourrez profiter d’une coque baptisée « Smart Clear View » qui vous offre une petite ouverture en haut à droite du volet de protection avant. Grâce à celle-ci, qui est reconnue automatiquement par One UI et laisse apparaître une partie de votre écran, vous pourrez voir en un éclair quelques informations pratiques comme l’heure, la date et le taux de charge de votre batterie. Mais surtout, ce petit écran s’adapte aussi aux médias dont vous êtes en train de profiter, vous permettant de contrôler facilement en un ou deux appuis votre lecture. Il est également pourvu d’une protection antimicrobienne, qui s’avère incroyablement utile dans le contexte actuel.

Cette coque est vendue à 69,90 euros pour les Galaxy S22, Galaxy S22+ et les Galaxy S22 Ultra. Pour tous ces modèles de smartphone, les coloris noir, blanc et bordeaux sont disponibles.

Samsung Smart LED View

Si vous ne voulez pas voir votre écran lorsque votre Galaxy S22 est bien au chaud dans sa coque, cela ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas profiter d’un minimum d’innovation avec l’Always On Display. Avec la Smart LED View, Samsung propose une coque où l’écran n’illumine que quelques pixels, comme si vous aviez un petit radio réveil digital de l’époque intégré à celle-ci. Ce petit affichage très sobre ne viendra pas ternir l’autonomie de vos Galaxy S22, mais vous permettra de retrouver des informations importantes comme l’heure ou des alertes appels et SMS sans même avoir à ouvrir votre volet avant. Ce dernier a d’ailleurs des emplacements prévus pour intégrer votre titre de transport, votre carte bancaire ou votre carte de fidélité, histoire de passer les tourniquets en deux temps trois mouvements.

La coque Smart LED View est disponible à 79,90 euros pour les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra. Vous pouvez la récupérer en deux coloris différents : noir ou gris clair.

Coque avec lanière

On le sait : beaucoup d’utilisateurs aiment désormais avoir un point d’appui au dos de leurs smartphones, pour pouvoir y glisser leurs doigts et être sûrs de ne jamais laisser tomber à terre leur appareil. Samsung en a bien conscience. Sa nouvelle coque en silicone épouse parfaitement les formes de votre Galaxy S22, Galaxy S22+ ou Galaxy S22 Ultra pour garantir une meilleure résistance aux chocs sur tous les côtés. Mais en prime, cette dernière intègre désormais une lanière au dos, pour glisser facilement vos doigts à l’intérieur. Cette lanière, qui reprend un « 22 » stylisé pour toujours plus d’allure, est même interchangeable : à vous de mettre en avant votre propre style !

L’étui en silicone avec lanière est disponible à 49,90 euros pour les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra. Vous pouvez le retrouver en deux coloris : bleu marine, où la lanière fournie de base prend un coloris orange, ou blanc, où la lanière devient alors vert pomme (subjectivement la meilleure couleur qui existe pour ravir n’importe quel œil humain bien calibré).

Coque renforcée

Si tout l’intérêt d’avoir une coque pour vous vient surtout dans le fait de protéger au maximum votre précieux, Samsung a également de quoi répondre à vos attentes. Le constructeur a développé une coque renforcée testée selon les normes MIL-STD-810G, qui va protéger votre smartphone sur des chutes d’une hauteur de 1,5 mètre sur une surface en acier. Soit plus ou moins les conditions dans lesquelles votre Galaxy S22 tomberait si vous lâchiez prise par inadvertance debout dans la rue. Ou plutôt qu’un maladroit vous le fasse tomber des mains, comme c’est bien trop souvent le cas hélas. En prime de ce renforcement, la coque est munie d’une petite béquille que vous pouvez utiliser pour poser votre smartphone sur un angle de 45 ou 60 degrés au choix, pour pouvoir mater votre épisode en paix dans les transports en commun.

La coque renforcée Samsung est disponible pour les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra à 39,90 euros. Elle vous est proposée en trois couleurs : noir avec une béquille grise, blanche avec une béquille vert amande, et lavande avec une béquille jaune pâle.

S Pen du Galaxy S22 Ultra

Le S Pen du Galaxy S22 Ultra, qui en fait le digne successeur des Note, est toujours un bijou de technologie qui vous permet non seulement d’être extrêmement précis dans vos dessins et vos prises de note, mais aussi de l’utiliser comme une sorte de baguette magique pour votre smartphone à distance. Et s’il est amené à ne jamais quitter l’emplacement prévu à son effet dans le corps du smartphone lui-même, un petit oubli ou un accident peut toujours arriver. Dans ce cas, pas de panique : vous pourrez toujours racheter un nouveau S Pen pour remplacer celui qui, tristement, vous a échappé.

Le S Pen du Galaxy S22 Ultra est disponible à 49,90 euros. Vous pouvez le retrouver en coloris noir, blanc ou rouge foncé.

Chargeur sans fil ultra rapide

Les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra peuvent tous trois profiter d’une charge sans fil à 15W. Mais encore faut-il être équipé pour cela. Si les pads de recharge sans fil ne manquent pas, la solution officielle de Samsung a un grand argument pour elle : elle intègre un système de refroidissement par ventilateur pour éviter que les smartphones ne surchauffent. C’est après tout un sous produit important de la recharge par induction, et avoir une solution de refroidissement actif fait vraiment la différence.

Le chargeur sans fil ultra rapide est disponible à 59,90 euros, en noir ou en blanc.

Coques non-officielles pour les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Spigen

Le fabricant Spigen, adoubé par le programme SMAPP (Samsung Mobile Accessory Partnership Program) du constructeur, a déjà annoncé ses premières coques. Les grands classiques seront présents et toujours aussi adulés. Pour la protection de vos Galaxy S22, vous aurez le droit aux nouveaux modèles des Tough Armor et des Liquid Air.

Rhinoshield

Rhinoshield, lui aussi un fabricant très connu du milieu, a déjà annoncé travailler sur modèles adaptés aux Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra. Cependant, il n’est pas encore prêt à dévoiler le fruit de son travail. On peut toutefois s’attendre à des produits de la gamme SolidSuit, comme avec les Galaxy S21 en leurs temps, ainsi que des protections dédiées précisément aux objectifs des smartphones.