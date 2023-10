Google SGE : comment utiliser le moteur de recherche avant tout le monde ?

Google est en train de passer un cap en intégrant l’intelligence artificielle à ses résultats, s’offrant ainsi des fonctionnalités bluffantes ! Testez Google SGE en avant-première…

Après l’énorme séisme ChatGPT, intégré au moteur de recherche Bing en mai 2023, Google se devait de préparer une riposte. C’est désormais chose faite, avec Google Search Generative Experience (SGE), et ses 4 fonctionnalités – pour l’instant – qui reposent sur la puissance de l’IA générative :

Generative AI in Search , qui rédige une réponse détaillée à partir des ressources disponibles sur le web ;

, qui rédige une réponse détaillée à partir des ressources disponibles sur le web ; SGE While Browsing , qui permet d’assister la navigation de l’utilisateur avec des suggestions pour rassembler un ensemble d’informations importantes sur un sujet précis ;

, qui permet d’assister la navigation de l’utilisateur avec des suggestions pour rassembler un ensemble d’informations importantes sur un sujet précis ; Code Tips , qui fournit des recommandations sur le codage ;

, qui fournit des recommandations sur le codage ; Add to Sheets, qui permet de remplir un tableur avec les informations glanées sur la toile.

Seul hic : Google SGE est accessible uniquement aux États-Unis.

Alors comment fait-on pour tester Google SGE dès aujourd’hui ? On vous donne la méthode infaillible pour prendre une longueur d’avance !

La solution la plus simple est évidemment de vous connecter à un serveur VPN directement aux États-Unis, quelle que soit la ville que vous choisissez. Si vous n’en possédez pas encore, il est temps d’aller faire un tour sur notre top des meilleurs réseaux privés virtuels connus à ce jour.

Ensuite, vous devrez impérativement utiliser le navigateur Chrome (de la même manière qu’on n’a accès à la fonction ChatGPT intégrée à Bing qu’en lançant le navigateur Edge). Puis, vous allez devoir créer un tout nouveau profil Google. En effet, le moteur de recherche aura sans doute trop de données sur vos anciennes recherches pour ne pas remarquer que vous êtes en réalité situé en France – y compris si vous videz votre cache.

D’abord, cliquez sur l’icône de votre profil et, dans la liste qui s’affiche, cliquer sur “add” pour créer un compte Google tout neuf.

Sur la page “Set up your new Chrome profile”, cliquez sur “Sign in”. Une fois arrivé sur la page “Sign in to Chrome”, une subtilité arrive ! En effet, vous aurez besoin de changer la langue, en sélectionnant le menu déroulant tout en bas à gauche de l’encadré. Il s’agit, en effet, de choisir “English (United-States)”, sans quoi l’opération n’aboutira pas.

Une fois la langue modifiée, vous pouvez cliquer sur “Create account”, toujours en bas à gauche, mais légèrement plus haut. L’interface vous proposera trois options :

“For my personal use” ;

“For my child” ;

“For work or my business”.

Prenez la première option. Vous pourrez ensuite créer une nouvelle adresse e-mail. D’abord, saisissez un prénom et un nom. Google vous demandera ensuite une date de naissance et un genre (masculin, féminin, indéfini). Mettez ce que vous voulez dans ces champs.

Google vous proposera alors des suggestions d’adresse e-mail. Choisissez-en une et cliquez sur “Next”. Saisissez ensuite un mot de passe, confirmez-le et passez à la page suivante : “Confirm you’re not a robot”.

Là, une autre subtilité vous attend, car Google va vous demander un numéro de téléphone. Et là, contrairement à ce qu’on pourrait attendre, vous pouvez mettre un numéro français, sans aucun problème. Vous recevez donc un code directement par sms sur votre smartphone, que vous pouvez ensuite valider sur l’interface Google. Votre compte made in America est désormais actif !

Une fois que votre nouveau compte Google en anglais a été créé, il vous reste encore une manipulation à réaliser. Dans le navigateur Chrome déjà ouvert, cliquez sur les trois petits points verticaux du menu, tout en haut à droite. Allez dans “Paramètres” et, dans la barre de recherche, écrivez “language”. L’interface va afficher toutes les fonctionnalités qui requièrent une configuration de la langue.

Assurez-vous que l’anglais est bien défini par défaut absolument partout. Si ce n’est pas le cas, effectuez les changements nécessaires. Refermez ensuite Chrome, puis relancez-le.

Enfin, rendez-vous sur labs.google, trouver dans la liste l’onglet intitulé “Google Search” “Help shape the future of information” et… Enjoy !

Pour les autres fonctionnalités de Google Labs : “Join waitlist” !

Toujours à partir de Chrome, avec un compte Google ouvert dessus, rendez-vous sur la page labs.google, et faites un peu de lèche-vitrine sur les fonctionnalités à venir (Project IDX, AI-powered Magic Compose, Notebooklm, etc.).

À côté de chaque image miniature, un bouton “Join waitlist” vous donnera accès à une liste d’attente. Une fois que vous êtes inscrit (impérativement avec l’adresse mail associée au compte en cours d’activité), vous n’aurez plus qu’à attendre une notification par courrier électronique, afin de tester la fonctionnalité qui vous intéresse.