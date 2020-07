Vous venez d’acheter un vélo électrique et vous ne souhaitez pas vous le faire voler. C’est normal. Cependant, une simple chaîne ou un antivol classique peut se révéler insuffisant pour le sécuriser. Mieux vaut opter pour un vrai antivol comme l’Abus Bordo Granit X-Plus Big 6500.

L’importance d’un bon antivol pour un vélo électrique

Ces derniers mois, les transports individuels ont la cote, car la voiture n’est pas la meilleure alternative, surtout en ville. Si vous voulez investir dans un vélo électrique, alors il faudra bien le protéger. Non seulement un vélo électrique coûte cher à l’achat, mais il est aussi la cible des voleurs. Nous avons testé, pour vous, le modèle Abus Bordo Granit X Plus 6500 version 110 cm qui possède de sérieux arguments qui nous ont convaincus. On vous explique pourquoi on adore l’utiliser.

L’antivol Bordo Granit X-Plus Big 6500 est-il le meilleur pour un vélo électrique ?

À l’heure de sélectionner un bon antivol pour votre vélo électrique, il faut bien entendu regarder en premier la résistance. Or, à ce niveau-là, les modèles de la marque Abus sont considérés comme des références. L’antivol Abus Bordo Granit X-Plus 6500 fait partie du nec plus ultra. C’est le plus résistant de la gamme de l’entreprise, conseillé par la majorité des vendeurs.

Abus Bordo Granit X-Plus Big 6500 : une très grande résistance

L’antivol Abus Bordo Granit X-Plus Big 6500 propose une épaisseur de 5,55 centimètres et ses articulations sont reliées entre elles par des rivets pour assurer la sécurité. La boîte est en acier spécial cémenté pour une résistance optimale. Le cylindre devrait lui résister sans peine aux tentatives de crochetage et l’Abus Link Protection Shield vous protège d’une éventuelle scie.

Un antivol très pratique à l’usage

Votre vélo ne devrait pas non plus être endommagé puisque cet antivol est doté d’un gainage en silicone. À l’usage, cela se révèle parfait pour éviter de marquer votre vélo électrique. Vous n’aurez pas non plus de problème à le transporter puisqu’il se replie très facilement. Si vous cherchez peut-être la première fois comment le replier (nous avons rencontré ce problème), le doute n’est rapidement plus permis. Nous avons aussi beaucoup apprécié le petit support qui permet de le ranger sur le cadre pour éventuellement remplacer un porte-bidon souvent inutile en ville.

Faut-il acheter l’antivol Abus ?

Présent depuis déjà plusieurs années sur le marché, ce modèle est une véritable référence qui ne devrait pas vous décevoir. Concernant les dimensions, la version 85 cm permet d’être vissé sur certains vélos (esthétique et pratique) alors que la version plus longue, en 110 cm, plus lourde et non compatible pour être vissée, vous donnera une souplesse supplémentaire sans pour autant nuire à la sécurité. Côté prix, il faut compter entre 100 et 150€. Un investissement qui se justifie largement.