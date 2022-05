Vous envisagez de vous abonner à Netflix mais vous ne savez pas à quels tarifs sont les différents abonnements et celui qui vous conviendrait le mieux ? Dans ce guide pratique nous vous aidons à trouver l’abonnement Netflix à vos besoins en prenant en compte votre budget, du nombre d’écrans disponibles, de la qualité d’image et bien plus !

Netflix est un incontournable pour les fans de séries et de films dans le monde entier. Mais avec les différentes offres proposées il peut être difficile de s’y retrouver. Mais alors comment fonctionne le SVOD Netflix ? Comment choisir sa formule ? Pour vous aider à faire votre choix nous allons vous expliquer les différences entre les forfaits Essentiel, Standard et Premium de Netflix, en examinant le coût de chaque forfait, le nombre d’écrans sur lesquels vous pouvez diffuser en même temps et la qualité de la résolution de l’image.

Quels sont les différents abonnements proposés par Netflix ?

Le service de vidéo en streaming Netflix propose trois abonnements avec des prix et des fonctionnalités différentes. En fonction de votre profil et de vos envies, l’offre à choisir sera différente. Tous ces forfaits sont disponibles sans engagement. Il est donc possible de les résilier à tout moment.

Netflix Forfait Essentiel 8,99€ /mois Qualité d’image : standard / 480p

/ Nombre d’écrans disponibles en simultané: 1

Audio : Stéréo 2.0

Débit internet minimum : 1 à 2 Mb/s Netflix Forfait Standard 13,49€ /mois Qualité d’image : HD / 1080p

/ Nombre d’écrans disponibles en simultané : 2

Audio : Stéréo 2.0, Dolby Digital 5.1

Débit internet minimum : 5 Mb/s Netflix Forfait Premium 17,99€ /mois Qualité d’image : Ultra HD / 4K

Nombre d’écrans disponibles en simultané : 4

Audio : Stéréo 2.0, Dolby Digital 5.1, Dolby Atmos

Débit internet minimum: 25 Mb/s

Il est important de noter que le catalogue inclus reste strictement le même pour chaque souscription : tous les films, toutes les séries et tous les documentaires sont disponibles pour tout type de tarification. Bien sûr, le catalogue français sera différent de celui des autres pays. En revanche tous les contenus ne sont pas disponibles dans toutes les résolutions.

Autre détail qui a son importance : chaque compte Netflix payant a la possibilité de créer jusqu’à 5 profils différents sur le même compte, et cela qu’importe l’offre à laquelle vous avez souscrit ou encore le nombre d’écrans disponibles en simultané.

Abonnement Netflix Essentiel : parfait pour les petits budgets, les solitaires et ceux qui n’ont pas la fibre

Vous préférez regarder vos films sur une tablette ou votre connexion internet n’est pas top ? L’abonnement Essentiel sera amplement suffisant.

C’est l’offre la moins chère de la plateforme pour seulement 8,99 euros par mois, vous avez accès à des milliers de titres. Pour ce prix là, vous avez certes accès au catalogue complet (films, séries, documentaires) mais avec quelques restrictions.

Vous n’aurez en effet pas accès ni à la résolution haute définition (HD) ni à la résolution ultra haute définition (Ultra HD) mais simplement à une résolution standard (SD). À titre de comparaison, la SD a un maximum de 640 x 480 pixels, soit environ la moitié de la qualité HD (1920 x 1080) ou un cinquième de la qualité Ultra HD (3 840 x 2 160). Même si la plupart des contenus sur Netflix sont diffusés en SD, la HD est aujourd’hui la norme pour la plupart des téléviseurs. Donc ne vous attendez pas à une qualité d’image exceptionnelle.

Le forfait Essentiel est donc parfait pour quelqu’un qui a un budget limité, qui ne partagera pas son compte Netflix avec d’autres personnes et qui est habitué à regarder des films ou des séries sur son smartphone ou sur sa tablette. Cela peut également être une bonne option si vous êtes déjà abonné à d’autres services de streaming comme HBO, Disney+, Amazon Prime, etc.

Dans le cadre de nouveaux tarifs d’abonnements, la plateforme proposera d’ici un à deux ans des forfaits moins chers mais avec de la publicité. On attend l’arrivée de ces forfaits sur le marché français.

Abonnement Standard : le meilleur rapport qualité/prix pour partager et profiter de la HD

L’abonnement standard est idéal pour partager son compte avec une autre personne du foyer

C’est l’abonnement le plus populaire de la plateforme. Pour 4,50 euros de plus par mois que pour la formule Essentiel, ce forfait à 13,49€ offre de bons compromis. Vous pouvez regarder les titres en HD sur deux écrans à la fois, ainsi plus besoin de vous battre avec votre moitié ou votre coloc’ pour continuer à regarder votre série préférée. Avant de souscrire à cette offre, jetez quand même un œil sur votre connexion internet (5 Mb/s minimum sont requis).

Mais si vous disposez d’une TV de 1080p maximum, que la 4K ne vous intéresse pas ou tout simplement que vous n’avez pas besoin de plus de deux écrans en même temps, alors cet abonnement est fait pour vous !

Attention pour le partage de compte : Netflix veut lutter contre le partage de mots de passe et va instaurer d’ici un an la facturation d’un supplément aux abonnés qui partageraient leur compte en dehors de leur foyer.

Abonnement Premium : pour les familles et les accros de la 4K

Vous partagez votre compte avec toute votre famille ou vous voulez profiter des joies de la 4K ? L’offre premium répondra à vos attentes.

C’est la formule la plus chère. À 17,99 € par mois, il s’agit là d’un budget, mais qui vaut largement la peine si vous êtes plusieurs à regarder les contenus de la plate-forme. Avec jusqu’à quatre écrans en simultané, c’est l’offre Netflix qui est recommandée pour les familles nombreuses.

Sachez aussi que toutes les séries, les films ou les documentaires de la plate-forme ne sont pas tous disponibles en 4K – il s’agit principalement de versions plus récentes qui seront étiquetées comme telles sur Netflix. Pour trouver les séries TV et les films disponibles en Ultra HD, vous devez rechercher les termes 4K ou UltraHD . Lorsque vous naviguerez dans Netflix, vous verrez le logo Ultra HD à côté de la description des séries et films en Ultra HD.

Pour savoir si votre téléviseur ou vos appareils prennent en charge le streaming en 4K Ultra HD, recherchez votre appareil dans le centre d’aide Netflix. Vous pouvez également contacter le fabricant de vos appareils pour plus d’informations.

Attention à la résolution sur navigateur web Si toutes les applications dédiées (smart tv, consoles de jeu, mobile et tablettes) supportent globalement la résolution 4K, ce n’est pas le cas de tous les navigateurs web. Certains, comme le très connu Google Chrome, ne supportent que le 720p. Veuillez vous référer au site du support de Netflix pour connaitre les résolution supportées par tous les navigateurs.

Vous l’aurez compris, le choix de votre abonnement ne dépend pas seulement de vos besoins. Les contenus en HD et Ultra HD dépendent en effet des appareils utilisés mais aussi de votre débit internet. Prenez donc connaissance de ces informations importantes avant de choisir votre abonnement.

