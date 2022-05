A DECE OASIS est un nouvel acteur dans le domaine des vélos à assistance électrique. Basée en Chine, elle a su en un an d’existence se placer comme l’un des acteurs majeurs de la mobilité électrique en milieu urbain. Avec ses gammes allant du vélo pliable aux VAE tous chemins, focus sur cette marque plus européenne qu’on pourrait le croire.

Tout savoir de l’historique de la marque

C’est en 2021 que la marque A DECE OASIS, ou ADO, rentre sur le marché des vélos à assistance électrique mondiale. Puisque oui, cette entreprise originaire de Shenzhen, en Chine, s’est tout de suite ouverte au marché international et propose aujourd’hui son offre en Europe, Asie et Etats-Unis.

Pourquoi A Dece Oasis ?

Cette idée de nom fait écho à une « oasis dans le désert ». Elle est née de la volonté de créer une entreprise qui, dans le désert des vélos électriques, permettrait de se ressourcer et de montrer qu’il existe autre chose que du sable. Outre cette explication un peu tirée par les cheveux, ADO et son fondateur, M. Shen, se sont spécialisés dans la vente de VAE pour des déplacements urbains verts et sains dans un rayon de 40 km. La volonté de la marque est de devenir le plus grand vendeur de vélo électrique au monde ! Ces ambitions sont-elles un mirage ? Il faut croire que non !

Les ventes de ADO On a réussi à avoir un chiffre sur les ventes des vélos ADO et il est assez représentatif de la croissance rapide de la marque. En 2021, son chiffre d’affaires s’élevait à 16 millions de dollars. En moins d’un an d’existence, c’est fort ! Après s’être concentré sur le marché allemand et anglais en Europe, ADO a décidé début 2022 de se concentrer sur la France qui représente aujourd’hui moins de 10% des ventes réalisées.

La démarche de A Dece Oasis

Pour s’implanter sur un grand nombre de continents, A Dece Oasis a misé sur une démarche en partie locale et notamment en implanter des entrepôts dans des zones stratégiques. L’intérêt de ces entrepôts est la livraison plus rapide des produits ainsi que le développement d’un service de maintenance et de fourniture des pièces de remplacement au niveau local. Pour l’instant, la marque possède 6 entrepôts en Europe et compte coopérer avec plus de magasins locaux pour faciliter les ventes et le service après-vente.

Sur le même sujet : les meilleures marques et entreprises de vélos à assistance électrique

Une autre partie de la démarche de ADO sur base sur les innovations de vélo électrique pour le plus grand nombre. En effet, leur produit rentre dans des prix très abordables pour permettre à tout le monde de profiter d’un trajet à vélo en limitant ses efforts.

Tout savoir des modèles proposés par ADO

La marque ADO utilise son réseau international pour proposer ses produits à l’ensemble du globe. Mais quels sont-ils et comment la marque parvient-elle à maintenir une bonne qualité malgré la distance qui les sépare de ses consommateurs ?

Les différents vélos électriques

Une des forces d’ADO est de proposer une gamme réduite de 6 vélos différents (dont 2 ne sont pas encore commercialisés), un nombre bien éloigné de certaines autres marques et leur centaine de références. Parmi les vélos proposés, on retrouve des VAE pliables pour villes comme le fatbike ADO A20F ainsi que des vélos électriques plus « classiques ».

Mais l’ensemble de la gamme se démarque de la concurrence en ne proposant des vélos qu’en dessous de 3 000€. Cette exigence de prix bas s’explique par la volonté de toucher un plus grand nombre de personnes.

« Touché par l’épidémie, le prochain cycle de dividendes à l’étranger se base sur la baisse de la consommation de la classe moyenne ». M. Sen, fondateur d’A DECE OASIS

Où acheter les meilleurs produits de la marque ADO ? Acheter le ADO A20 au meilleur prix Acheter le ADO D30 au meilleur prix

De l’assemblage à la livraison, une logistique bien pensée

Quand on entend « entrée de gamme », chinois qui plus est, on pense tout de suite à des produits de mauvaise qualité ou bien à une durée de vie questionnable. Lorsque l’on se penche de plus près sur les produits ADO, on n’est pas rassuré : les pièces viennent de Chine et les vélos y sont d’ailleurs assemblés. Pourtant, quand un des ADO est arrivé entre nos mains, le vélo était bien emballé et ses pièces n’avaient rien à envier à certaines marques européenne en terme de qualité. En réalité, les vélos livrés en Europe ont une grille de respect de la qualité assez stricte et ça se voit.

Les « partenaires locaux », quant à eux, ne servent que d’intermédiaires puisque les VAE sont expédiés de Chine jusqu’à l’entrepôt le plus proche du lieu de la commande pour pouvoir être livré à domicile. On salue cette logistique pour sa vitesse de livraison : entre 3 à 7 jours pour avoir son vélo chez soi. Cette chaine ne permet pas de dire si les produits sont de bonne facture, mais a au moins le mérite d’être efficace — la livraison est même gratuite pour tous vélos achetés !

Destination Assemblage Entrepôt de stockage Durée de livraison Prix de livraison France Schenzen, Chine Allemagne/Pologne 3-7 jours Gratuit (+ pas de TVA) Logistique d’acheminement des produits à destination de la France

Tout savoir du service proposé par la marque

La marque A Dece Oasis met l’accent sur les services qu’elle propose, afin de nous rassurer sur ses produits. Est-ce réussi ?

La qualité des produits, meilleure qu’elle en a l’air

Lorsque l’on navigue sur le site adoebikes, ça peut faire peur. On remarque de nombreuses coquilles et mauvaises traductions ainsi que beaucoup de visuels qui ne sont pas traduits en français. Tout cela ne fait pas très sérieux. La démarche de ADO pose question sur sa véritable volonté de s’ouvrir au marché français.

A lire également : le comparatif ultime des meilleurs vélos électriques

Ainsi, on peut s’interroger sur la qualité des produits et notamment la durée de vie de la batterie. Après avoir testé le ADOA20, on peut vous rassurer, rien à redire sur la qualité des vélos — qui restent des produits à moins de 2 000€, ne l’oublions pas. Au niveau de la batterie, cette dernière tient 500 charges et se dégrade ensuite — la batterie peut durer 2-3 ans avant de voir ses performances impactées.

L’achat d’une nouvelle batterie s’impose coûtant alors entre 200€ et 300€. A part ce changement, le vélo reste durable et, quand bien même il y aurait un problème avec le vélo, ADO propose un SAV sérieux et réactif !

Le service après vente, point fort de ADO

C’est une des forces de la marque. Alors qu’on pourrait croire que le siège chinois oublie ses consommateurs étrangers qui ont des soucis avec leurs vélos électriques, avec ADO, il n’en est rien ! La marque tient à proposer un SAV efficace et réactif. Même s’il n’est pas encore en français (en anglais, allemand ou chinois), le service après-vente est disponible sur de nombreux canaux (email, wechat, skype, appel) et des tutos sont à disposition afin de résoudre les divers problèmes.

Aussi, la politique de garantie est de 1 an pour tous les vélos et les entrepôts de ADO se chargent de stocker et envoyer l’ensemble des pièces de rechange nécessaires à la réparation du vélo. Pas besoin de renvoyer le vélo en chine pour qu’il soit réparé donc !

Que penser de la marque ADO ? Finalement, ADO est une marque encore peu implantée en France et ça se voit : site mal traduit, SAV en anglais uniquement, pas d’entrepôts dans le pays. Mais, elle a déjà fait ses preuves au niveau européen et les produits proposés sont de bonne qualité et rapidement acheminés. Ainsi, ADO est une marque a qui l’on peut faire confiance avec qui vous n’aurez pas de problèmes en achetant leurs produits — même si, on le rappelle, les produits restent d' »entrée de gamme » et ne rivalisent pas avec le haut de gamme des VAE.