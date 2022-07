Top 8 des anecdotes surprenantes sur les cryptomonnaies

Les cryptomonnaies suscitent une curiosité grandissante tant par les possibilités qu’elles offrent que par les histoires qui les accompagnent. Retour sur 8 anecdotes marquantes à leurs propos.

Depuis quelques années, les cryptomonnaies engendrent un réel engouement avec, en tête, le Bitcoin et l’Ethereum. S’il s’agit d’un paradis des spéculateurs pour les uns ou du futur du monde économique pour les autres, le monde des cryptomonnaies attise la curiosité de par les possibilités qu’il apporte, qu’elles soient bonnes comme mauvaises.

Du mystère qui entoure le créateur du Bitcoin à l’engouement du Nigeria pour les cryptoactifs, nous nous intéressons ici à quelques informations et anecdotes qui participent à la riche et pourtant jeune histoire des cryptomonnaies.

1 – La première transaction en Bitcoin a servi à acheter des pizzas

La première transaction en bitcoin de l’histoire remonte à 2010. A l’époque, un homme en Floride avait dépensé 10 000 bitcoins pour s’acheter deux pizzas. Cette somme qui représentait à l’époque 40 dollars équivaut désormais à plus de 200 millions de dollars !

En 2010, un homme a acheté deux pizzas pour 10 000 Bitcoin. C’est une fortune aujourd’hui.

2 – Le Dogecoin était au départ une blague

Apparu en 2013, le Dogecoin a d’abord été conçu comme une blague en mettant en avant le célèbre meme internet du même nom. La cryptomonnaie a rapidement trouvé une communauté qui l’a soutenue et l’a faite perdurer. Plus récemment, Elon Musk s’est illustré en mentionnant plusieurs fois le Dogecoin, faisant brusquement fluctuer la valeur du cryptoactif.

3 – Le Shiba Inu a été créé pour contrer le Dogecoin

Créé en 2020 en réponse au Dogecoin, le Shiba Inu (SHIB) est rapidement devenu un memecoin (cryptomonnaie à caractère humoristique) emblématique à l’instar du Dogecoin. L’équipe à l’origine de cette cryptomonnaie constatant l’intérêt suscité, a décidé de transformer le Shiba Inu en un projet plus abouti. Le cryptoactif est désormais notamment utilisé pour héberger des jeux.

4 – Personne ne connait l’identité du créateur du Bitcoin

En janvier 2009, un certain Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin. Possédant lui-même une certaine quantité de sa propre cryptomonnaie, il est devenu milliardaire en 2014 grâce à la prise de valeur du cryptoactif. Seulement voilà, les Bitcoins présents dans son portefeuille virtuel n’ont jamais été utilisés et la véritable identité de cette personne n’a jamais été découverte malgré de nombreuses rumeurs qui ont circulé années après années. Si de nombreux détectives en herbe fouillent le web à la recherche de nouveaux indices, Satoshi Nakamoto demeure introuvable.

5 – Il existe des cryptomonnaies stables

Si la volatilité des cryptomonnaies fait le bonheur de quelques uns, elle rebute également une grande partie de la population. En effet, difficile de s’imaginer placer l’ensemble de ses économies sur une monnaie qui peut perdre la moitié de sa valeur en quelques heures. Pour pallier à ce problème, des cryptomonnaies adossées à des monnaies physiques ont été mises au point comme l’USDC qui suit le cours du dollar américain. On les appelle Stablecoin du fait de leur relative stabilité. Il existe également des cryptoactifs dont la valeur est associée à celle d’éléments physiques comme l’or. C’est le cas du Pax Gold.

Le cryptoactif PAX Gold s’appuie sur le cours de l’or

6 – De nombreux cryptoactifs sont bien plus que de simples monnaies

Si elles font beaucoup parler d’elles pour leur aspect spéculatif, les cryptomonnaies sont le fruit d’une technologie de base de données nommée blockchain. La blockchain a la particularité de fonctionner comme un coffre fort gardant l’historique de tous les échanges le concernant et dont la sécurité ne dépend d’aucun humain. Ces bases de données sécurisées ont un potentiel virtuellement illimité qui pourrait révolutionner notre usage d’internet.

L’Ethereum également appelé Ether a par exemple été développé de manière à être utilisé dans de nombreux domaines grâce à la mise au point de protocoles sécurisés comme les smart contract et les DApps (applications décentralisées) qui permettent une grande plage d’utilisation. Ainsi, l’Ether peut s’appliquer notamment à des services de banque en ligne, des assurances, des jeux vidéos ou des applications de gestion de cryptomonnaies en ligne.

7 – Il existe plus de 6000 cryptomonnaies différentes

Avec la démocratisation des cryptomonnaies ces dernières années, leur nombre a explosé. En effet, on estime aujourd’hui qu’il existe entre 6000 et 12000 cryptoactifs différents aux usages et à l’importance variable. Malgré tout, les 20 plus grosses cryptomonnaies représentent aujourd’hui près de 87% de la masse financière globale que représentent les cryptomonnaies.

8 – Au Nigeria, près de la moitié de la population possède du Bitcoin

Face à la dévaluation de la monnaie nationale, les nigérians ayant perdu confiance dans les institutions traditionnelles de leur pays, se sont massivement tournés vers les cryptomonnaies et en particulier le Bitcoin. En 2021, on estimait à 13 millions le nombre d’habitant du Nigeria possédant du Bitcoin pour une population totale de 24 millions de personnes. La majorité des possesseurs de Bitcoin sont jeunes et voient là une opportunité d’améliorer leurs conditions de vie face à l’inflation grandissante du pays.