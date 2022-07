C’est l’avenir des nouvelles technologies. La 6G représente la prochaine étape après l’appariation de la 5G. Elle a la possibilité d’offrir de bien meilleures performances pour les usages professionnels mais aussi pour notre vie quotidienne.

Autour de vous, la majorité du grand public a déjà entendu parler de la 5G. Mais tout le monde est encore loin d’en être équipé. Pourtant, partout dans le monde, des chercheurs travaillent déjà à développer la 6G, la nouvelle frontière des réseaux de communication. Quels sont ses avantages ? Quand sera-t-elle lancée ? Que va-t-elle vraiment nous apporter ? Petit tour d’horizon de ce que l’on sait déjà à l’heure actuelle.

C’est quoi la 6G ?

Cette nouvelle technologie, c’est le nouveau grand chantier du secteur des télécoms. C’est une prochaine étape qui doit permettre d’améliorer considérablement les performances du réseau actuel. L’objectif est notamment d’augmenter les capacités mais aussi de réduire les temps de latence. La 6G doit aussi permettre de prendre en charge de nouveaux usages en terme de connectivité sans fil, de cognition, de détection ou encore d’imagerie.

Pour l’instant, nous n’en sommes encore vraiment qu’aux prémices. Des discussions préliminaires ont déjà eu lieu ces dernières années afin de définir le champ d’action de la 6G. Cependant, les activités de recherche et développement (R&D) dans la 6G ont véritablement commencé à partir de 2020. A l’heure actuelle, de très nombreux acteurs du secteur commencent déjà à miser sur la 6G en multipliant les travaux de recherche.

Quels sont les avantages de la 6G ?

La 6G doit permettre d’améliorer considérablement les performances qui sont aujourd’hui rendues possibles par la 5G. Concrètement, cela va permettre des taux d’échantillonnage plus rapide, un meilleur débit et des taux de données plus élevés.

L’informatique périphérique mobile (MEC) sera aussi ajouté automatiquement à tous les réseaux 6G alors que cela doit être réalisé manuellement pour la technologie 5G. La technologie réseau permettra aussi de mieux accéder aux capacités de l’intelligence artificielle (IA) qui sont amenées à jouer un rôle croissant à l’avenir dans nos usages technologiques.

Le réseau de la 6G doit pouvoir utiliser différences fréquences afin de mesurer l’absorption et ajuster les fréquences dès que c’est nécessaire. Cela doit permettre d’améliorer les technologies mobiles et émergentes. On aura ainsi des booms dans des technologies aussi variées que la reconnaissance faciale ou la surveillance de la santé, mais aussi les projets de ville intelligente, d’intelligence artificielle, de réalité virtuelle et augmentée ou encore les véhicules autonomes.

Développer la connectivité et la vitesse du réseau mondial

D’un point de vue de la vitesse, les réseaux 6G classiques pourraient aller jusqu’à une vitesse de téléchargement de 100 Gbit/s. C’est 10 fois plus que ce que propose aujourd’hui en théorie le réseau 5G et 300 fois plus que ce que propose le meilleur réseau 4G. Elle exploiterait aussi des fréquences supérieures à 100 GHz, afin de bénéficier d’une bande passante supérieure. Aujourd’hui, les réseaux 5G fonctionnent dans les bandes 28 GHz et 39 GHz. La 6G va donc permettre d’étendre considérablement les fréquences disponibles.

La 6G permettrait aussi d’intégrer un nombre beaucoup plus important d’objets connectés dans le monde. Le secteur prévoit 31 milliards d’appareils d’ici à 2025. Or, il y a des limites à la densité de connexion selon le réseau. Avec la 6G, il serait possible de connecter jusqu’à 10 millions d’objets connectés par km².

Enfin, d’un point de vue de la latence, la 6G va considérablement améliorer la situation. Avec la 5G, on est désormais sur un temps inférieur à 1 milliseconde. Ensuite, la 6G devrait permettre un temps de quelques microsecondes, pas plus.

Par essence, si la 4G était une épreuve de vitesse, la 5G visait pour sa part à réduire notre consommation énergétique. De son côté, la 6G devrait permettre de miser plus facilement sur la robustesse du réseau, un paramètre trop souvent oublié pour l’instant et indispensable pour certains services critiques, comme une opération à distance.

Vers des records de vitesse avec cette technologie ?

Au début de l’année 2022, un record de vitesse de la 6G pourrait bien avoir été battu par des chercheurs chinois. Ainsi, ils ont réussi à transmettre un Terabyte de données sur une distance d’un kilomètre en moins d’une seconde. C’est le résultat du travail de l’équipe de Zhang Chao, professeur à l’Université de Tsinghua. Un véritable record de performances rendu possible grâce à des ondes 3D.

Si la technologie est déjà connue depuis le début du 20e siècle, elle a connu des avancées retentissantes au cours de la décennie écoulée. Il s’agit aussi d’une véritable promesse de ce qui est prévu pour l’avenir. L’avenir des télécoms devrait grandement reposer sur la 6G et ces records sont encore amenés à tomber dans les prochaines années. Toutefois, l’impact sur les consommateurs devrait encore se faire attendre.

La 6G est-elle vraiment nécessaire ?

C’est sans doute une question essentielle pour de nombreuses personnes. On peine parfois à comprendre encore l’intérêt de la 5G dans notre vie quotidienne. Alors à quoi servira la 6G ? Est-ce vraiment utile ? Le sujet ne fait pas forcément consensus aujourd’hui chez les spécialistes des nouvelles technologies.

Cependant, si certains sont sceptiques, c’est aussi parce qu’ils évaluent l’intérêt de la 6G à l’aune de nos usages actuels. Or, ceux-ci sont amenés à se développer considérablement dans les prochaines années. Entre les voitures autonomes, les objets connectés, la réalité virtuelle, ou encore « l’Internet des sens » sur lequel travailler Ericsson, les besoins vont continuer d’augmenter.

Par ailleurs, le metavers, annoncé par Facebook (devenu Meta) est amené à faire se confondre les mondes virtuels et physiques. Or, il faudra là encore des réseaux beaucoup plus puissants et avec des temps de latences très réduits. Sans même parler de toutes les technologies qui n’existent pas encore…

Quand pourra-t-on voir la 6G être déployée dans le monde ? A ce niveau-là, les pros du secteur des télécoms ont déjà un échéancier en tête. Celui-ci conserve peu ou prou le rythme de déploiement des nouvelles technologies des télécoms. La 6G pourrait ainsi être lancée à l’horizon 2028 et plus largement auprès du grand public à partir de 2030. Des années qui devraient être mises à profit pour la recherche dans les télécoms, le dépôt de brevet mais aussi trouver des accords sur les normes à utiliser ou encore les accords d’un point de vue de la santé publique.