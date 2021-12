5G chez Sosh : le lancement se rapproche enfin

Toujours pas de 5G chez Sosh contrairement à la plupart de ses concurrents. Cependant, le lancement serait imminent : les abonnés ont remarqué que l’opérateur historique commençait à considérer leur forfait comme un forfait 5G.

Mais que fait Orange ? L’opérateur historique a tendance à toujours être le dernier dès qu’il faut offrir de nouvelles choses à ses abonnés. Qu’il s’agisse de suivre la tendance des forfaits sans engagement, une baisse générale de prix ou une augmentation des Go disponibles sur un abonnement quelconque, l’ancien service publique traine toujours la patte. Sur la 5G, c’est encore une fois le cas : ses forfaits entrée de gamme sous la marque Sosh n’ont pas accès à la nouvelle technologie de réseau, contrairement à ceux de Free, B&You ou RED de SFR.

Sosh aura très bientôt de la 5G

La situation semble cependant évoluer un minimum. Comme l’ont repéré nos camarades d‘Univers Freebox, certains clients de Sosh ont découvert en appelant le 555 que leur forfait était désigné comme un forfait 5G. Une preuve que le déploiement est en cours ? Difficile à dire. Ce genre de services, propulsé par des robots, est généralement automatique. Puisque Sosh utilise le même réseau qu’Orange, il y a fort à parier que ces robots se contentent quelque part de « lire la fiche technique » sans distinction entre Orange et Sosh. Contactés par les équipes d’Univers Freebox, un responsable a mis en avant un « bug technique » ayant lieu lorsqu’une migration d’Orange vers Sosh se fait.

Reste que la 5G chez Sosh est « prête techniquement ». Ce même responsable a en effet révélé à Univers Freebox qu’il ne s’agissait que d’une « question de grosses semaines ou de mois » avant que la 5G soit officiellement disponible pour les forfaits Sosh. Un changement qui se fera en un claquement de doigts, puisqu’il ne s’agit que de laisser ces derniers profiter de la puissance maximale des antennes.

C’est justement face à cette facilité qu’il devient difficile de comprendre pourquoi Sosh met autant de temps à s’aligner sur ses concurrents. En tant qu’opérateur historique né des cendres de France Télécom, on observe toujours ce comportement de sa part. Le départ de Stéphane Richard, aujourd’hui ancien CEO d’Orange reconnu coupable de complicité de détournement de fonds publics dans l’affaire Tapie, changera peut-être la donne à l’avenir et lui donnera envie de rester compétitif plutôt que de se reposer sur ses lauriers. On l’espère du moins.