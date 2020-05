Comme nous vous l’avons présenté dans notre dossier sur les UV contre les bactéries, il existe des appareils capables de stériliser vos objets du quotidien grâce aux lumières UV. Ces appareils fonctionnent en utilisant des ampoules spéciales qui peuvent émettre la quantité appropriée de lumière UV-C nécessaire pour tuer les bactéries sur les surfaces lisses. Parmi eux, on retrouve la boîte UV pour smartphone. Nos téléphones cumulent énormément de bactéries tout au long de la journée. Nous les emmenons partout avec nous, ils sont donc très exposés. Il est impératif en période de virus de bien les désinfecter en rentrant chez soi. Aujourd’hui, intéressons-nous à la box 59S. Cette boîte UV est parmi les meilleures du marché. Si son utilisation première est de désinfecter les téléphones, vous verrez qu’elle est aussi très polyvalente. Au-delà des téléphones, elle peut désinfecter beaucoup d’autres objets, très utiles en milieu professionnel.

Une box UV multifonctions

Boîte Uv, un rendement très qualitatif

Cette box éradique les bactéries avec une précision remarquable, car elle tue 99,9% des germes et virus présents sur vos objets en seulement 3 minutes ,avec 8 perles de lampe UV. Les ultraviolets peuvent être dangereux au contact des humains, et l’entreprise 59S en est consciente. Ce stérilisateur est équipé d’un capteur de gravité, qui éteint automatiquement la lumière ultraviolette lorsque le couvercle est ouvert pour éviter d’endommager les yeux et la peau. De plus, l’ozone n’est pas généré après la désinfection, pour éviter la génération de gaz nocifs. Résistante, vous pouvez utiliser cette box pendant 5 ans avant de devoir en changer. Légère, elle ne pèse que 850g. Vous pouvez l’amener n’importe où en la rangeant dans un sac. Enfin, son utilisation est très simple. Il vous suffit de placer l’objet plat dans la boîte. Ensuite, cliquez sur le bouton de désinfection pour démarrer le processus.

Stérilisateur pour Smartphones, mais pas uniquement

Comme dit précédemment, ce genre de boxe est initialement prévu pour votre Smartphone. Cependant, ce n’est pas leur seule utilité et vous pouvez désinfecter d’autres objets personnels à l’intérieur. Airpods, produits de beautés, masques hygiéniques, télécommandes, clés ou encore bijoux. Tous produits susceptibles de contenir des bactéries et tolérants aux UV à sa place dans cette boîte. Les dimensions du produit sont de 22x10x7 cm. Ces dimensions sont donc adaptées à de nombreux produits à stériliser. Elles permettent également d”y ranger des outils professionnels.

Boîte Stérilisateurs UV : nouveaux alliés des commerçants ?

Très utiles pour désinfecter les outils des salons de coiffure

Depuis le déconfinement, les salons de coiffure sont transformés. Comme dans tous commerces, les responsables de salons doivent mettre en place des mesures sanitaires strictes. Solutions hydroalcooliques, gants, masques, visières, beaucoup de choses sont mises en place pour respecter les gestes barrières. Les boxes UV pourraient bien s’ajouter à ces précautions. Après utilisation, il est nécessaire de désinfecter les ustensiles de coiffure. Dans cette boîte, il est possible de placer des ciseaux, tondeuses, rasoirs et tout autres outils. En moins de 3 minutes, vos appareils sont désinfectés et prêts à l’utilisation pour le client suivant.

Nouveaux boîtiers à lunettes chez les opticiens

Tous comme les téléphones, les lunettes, pour ceux qui en portent, nous suivent partout. Des germes peuvent très vite s’accumuler dessus et il devient nécessaire de les nettoyer régulièrement en période de pandémie. Cependant, ce réflexe n’est pas toujours automatique. Les boîtes de stérilisation UV peuvent répondre à cette problématique. Il est possible de désinfecter ses lunettes sur le modèle 59 S et de l’utiliser comme boîtier à lunettes classique si le bouton d’alimentation UV n’est pas activé. Ce produit pourrait bien être mis en vente chez les opticiens afin de proposer un substitut stérilisateur aux boîtiers à lunettes traditionnels.

Le boîtier stérilisateur à lumières ultras violettes 59 S se place donc parmi les meilleurs de son marché, car il offre une efficacité, une polyvalence et une adaptabilité très convaincante. Pratiques et peu encombrants, ces objets désinfectants pourraient doucement se faire une place dans notre société, à l’heure où le Covid-19 s’en est déjà fait une.