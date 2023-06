Découvrez 5 raisons de choisir une voiture électrique et d’abandonner votre vieux diesel

Et si c’était le bon moment pour passer à la voiture électrique ? On vous a sélectionné 5 bonnes raisons de sauter le pas vers un monde de silence.

En 2035, plus aucune voiture thermique ne sera vendue en Europe, au grand dam de tous les amoureux d’automobiles, de carburateurs et de lignes d’échappement. Et pourtant, outre l’aspect écologique souvent contesté des voitures électriques, celles-ci comportent de nombreux avantages qui pourraient bien transcender votre expérience des trajets en voiture. Si vous n’êtes pas encore convaincu de l’intérêt de la voiture électrique, laissez nous vous donner quelques pistes de réflexion qui pourraient bien vous faire changer d’avis. C’est parti !

Sur le même sujet : La Dacia Spring surpasse la Tesla Model 3 en devenant la voiture électrique la plus écologique de l’année

L’offre des véhicules électriques se diversifie peu à peu

Pendant longtemps, le marché des voitures électriques se limitait à la Tesla Model S et à la Renault Zoé. Mais depuis quelques années, des dizaines de nouveaux modèles arrivent chaque année sur le marché. Citadine, SUV ou sportive, il y en a désormais pour tous les goûts, toutes les tailles et (presque) tous les budgets. Si les prix restent encore élevés, de nouveaux modèles pourraient amorcer une nouvelle tendance comme la Dacia Spring, la MG 3 ou encore la future Renault R5.

La nouvelle Renault R5 devrait arriver sur le marché en 2024

Vous pourrez même bientôt partir en vacances avec un van électrique. Des sociétés spécialisées dans les équipements de camping-car ont déjà converti l’ID Buzz de Volkswagen en camion aménagé ! C’est le cas de Siesta Campers, une entreprise portugaise.

Des vacances au parfum de la liberté plutôt qu’un parfum de diesel !

La voiture électrique est plus fiable que la voiture thermique

Les voitures électriques comportent moins de pièces en mouvement que des voitures thermiques. Cela permet de limiter le nombre de pièces d’usure et d’augmenter la fiabilité générale du véhicule. D’autres pièces s’usent beaucoup moins : c’est le cas des garnitures de frein qui sont moins sollicitées grâce au freinage régénératif.

Pour finir, les moteurs électriques peuvent absorber sans difficulté des centaines de milliers de kilomètres. Si les packs de batterie peuvent apparaître comme une faiblesse des voitures électriques, ils sont désormais beaucoup mieux gérés, ce qui permet d’en augmenter l’efficacité et la durée de vie.

Pour finir, l’entretien d’une voiture électrique s’avère beaucoup plus simple : pas de vidange à faire ni de bougie à changer. Vous n’aurez plus qu’à surveiller l’état de vos pneus, de vos disques et plaquettes !

Le réseau de chargeurs de plus en plus performant

Jusqu’à il y a quelques années, la recharge des véhicules électriques pouvait tourner au calvaire, la faute aux très nombreuses bornes hors-service, défaillantes ou aux problèmes de compatibilité des différentes cartes de recharge. Seul le réseau Tesla se montrait fiable et efficace.

Mais petit à petit, le réseau français devient de plus en plus performant et gagne en fiabilité. En outre, il est désormais possible d’utiliser des planificateurs d’itinéraires spécialisés comme ChargeMap pour mieux optimiser ses trajets.

Le nombre de chargeurs ne cesse d’augmenter en France, et leur capacités aussi

Le silence des voitures électriques est un réel plus pour le confort

Amateurs de grosses cylindrées, vous risquez d’être surpris par la sensation de confort et de quiétude que procurent les voitures électriques. Le silence y règne en maître et rend votre trajet plus agréable que jamais.

Quant aux amateurs de musique, ils apprécieront plus que jamais d’écouter leurs chansons préférées en voiture. On notera tout de même qu’un tel silence à basse vitesse pourrait s’avérer dangereux, en particulier pour les piétons. Pour cette raison, de nombreux constructeurs ajoutent des bruits artificiels qui permettent aux personnes autour de la voiture de vous entendre quand même.