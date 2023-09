France 2 et France 3 en 4K : c’est pour bientôt, mais pas pour tout le monde

France Télévision devrait très prochainement passer à la 4K sur ces deux chaînes principales : France 2 et 3. Après un appel d’offre en mars dernier, le groupe télévisuel passe à la vitesse supérieure pour vous proposer une meilleure qualité d’image.

Alors que TF1 et Canal+ proposent déjà depuis un moment une version 4K de leurs chaînes, France Télévision pourrait enfin s’équiper de cette technologie et proposer des contenus en ultra haute définition : en pleine Coupe du Monde de Rugby et a quelques mois des Jeux Olympiques, il était temps…

Malheureusement, cette amélioration ne sera pas disponible pour tous et certaines personnes devront attendre un peu plus longtemps que les autres.

Retrouvez aussi : comment upgrader et améliorer votre Nintendo Switch en qualité 4K ?

Quand profiter de France 2 en 4K ?

Les premiers équipés devraient être les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille qui devraient voir arriver la nouvelle fonctionnalité vers la fin du mois de septembre (c’est-à-dire maintenant) ou début du mois d’octobre.

Pour les autres, il faudra attendre jusqu’au début de l’année 2024 (février ? Mars ? Avril ?). Au total, il devrait y avoir près de 5 vagues de diffusions pour atteindre une couverture 4K de 72% de la population (3840 x 2160, 50 fps).

Et si certains chanceux devraient pouvoir profiter de la Coupe du Monde de Rugby en 4K, d’autres devront attendre les JO 2024…

Ça se prépare 👀



France Télévision

UHD / 4K

TNT pic.twitter.com/jPcRVXpp2x — Ultra-K.fr (@ultrakfr) March 21, 2023

La 4K et bien plus encore

Pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas entrer dans les détails techniques, retenez que, d’autres améliorations arrivent et n’ont qu’un seul but : améliorer la qualité vidéo. Mais comment ? Cela passe par 3 autres changements majeurs :

Le débit vidéo augmenté : le débit passe de 5 Mbit/s à 17,5 Mbit/s, plus d’informations passent, la qualité finale est donc meilleure.

: le débit passe de 5 Mbit/s à 17,5 Mbit/s, plus d’informations passent, la qualité finale est donc meilleure. Des codecs plus avancés : les codecs, c’est-à-dire ce qui compresse votre image pour faciliter son transport d’un point A à un point B, passent de l’H.264 à l’HEVC (un codec plus récent qui optimise mieux la compression de l’image pour perdre moins d’informations qu’avant).

: les codecs, c’est-à-dire ce qui compresse votre image pour faciliter son transport d’un point A à un point B, passent de l’H.264 à l’HEVC (un codec plus récent qui optimise mieux la compression de l’image pour perdre moins d’informations qu’avant). L’arrivée de l’HDR10 : ou High Dynamic Range 10 (bits) est une technologie qui permet d’améliorer le contraste d’une image.

À gauche du SDR (Standard Dynamic Range) le France 2 d’avant,

À droite du HFR (High Dynamic Range) le France 2 d’après.

Autant dire qu’avec toutes ces améliorations, nous devrions pouvoir profiter pleinement des Jeux Olympiques 2024 à la télé après les avoir subis dans les transports.