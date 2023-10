Apple : 3 fonctionnalités de l’iPhone arrivent enfin sur macOS pour notre plus grand plaisir

Baptisée « Sonoma », la dernière mise à jour d’Apple sur Mac a introduit plusieurs fonctionnalités notables qui sont directement tirées de l’iPhone.

Nombreux sont ceux qui espéraient retrouver certaines fonctionnalités d’iPhone manquantes sur les ordinateurs d’Apple via la dernière mise à jour de macOS. Et si l’on se penche rapidement sur les nouveautés de Sonoma 14.0, on constate que la firme au logo de pomme croquée a tenu ses engagements à ce niveau.

Il faut dire que cet automne a été très riche en annonces du côté de Cupertino : pratiquement tous les produits du géant de la tech ont ainsi bénéficié de mises à niveau importantes (iPhone, Apple Watch, logiciels, etc.). L’ajout de nouveautés importantes sur les Mac en était donc la continuité logique, et devrait sans aucun doute ravir les propriétaires d’iPhone. On fait le point complet.

Apple dépoussière (enfin) l’appli iMessage sur Mac

Jusqu’ici, les propriétaires d’iPhone étaient plutôt satisfaits de pouvoir envoyer des SMS directement depuis leur ordinateur via iMessage. Une appli très pratique pour gagner en productivité, puisqu’elle permettait de ranger son iPhone au travail tout en restant joignable.

Néanmoins, la déclinaison d’iMessage sur macOS accusait un certain retard par rapport à la version iOS de base. Par exemple, on ne pouvait pas utiliser les réactions « tapback » en forme d’emojis – alors que Google Message était déjà capable de les afficher – ni répondre aux messages en les citant. Et c’est sans doute cette dernière fonctionnalité qui rendait l’appli iMessage si frustrante sur Mac, puisqu’elle était déjà présente depuis un bon moment sur iPhone et qu’elle s’avérait surtout bien pratique pour les conversations de groupe.

Mais heureusement, Apple n’a pas tardé à corriger le tir en incluant directement la dernière version d’iMessage pour iOS dans la mise à jour macOS Sonoma 14.0. On y retrouve ainsi toutes les fonctionnalités déjà présentes sur iPhone.

Vous pourrez enfin ranger votre iPhone au bureau, une bonne fois pour toutes

Les widgets pour le bureau sortent enfin du bois

Une autre nouveauté intéressante de cette dernière mise à jour concerne l’arrivée des widgets pour le bureau sur Mac. Rien de révolutionnaire, certes, mais c’est toujours une option appréciable pour personnaliser son espace de travail avec divers widgets directement visibles, tels que l’horloge mondiale, les dernières notes que l’on a écrites ou encore les prévisions météo de la semaine.

Pour épingler ces fameux widgets sur le bureau de votre Mac, il vous suffira de suivre les étapes suivantes :

Premièrement, faites un clic droit sur le bureau puis choisissez « Modifier les widgets » pour faire apparaître le menu correspondant.

pour faire apparaître le menu correspondant. Sélectionnez ensuite les widgets de votre choix parmi la liste : ils seront disponibles en plusieurs tailles différentes , et vous n’aurez qu’à les glisser directement sur votre bureau .

, et vous n’aurez qu’à . Et si vous souhaitez supprimer l’un d’entre eux, vous n’aurez qu’à faire un clic droit dessus, puis « Supprimer le widget », ou cliquer sur le bouton rouge après avoir sélectionné « Modifier le widget ».

Le choix est assez vaste, même s’il manque – à notre sens – un widget d’actualités gratuit pour le bureau de macOS

Cerise sur le gâteau : à partir de maintenant, vous pouvez même ajouter des widgets directement depuis votre iPhone sur le bureau de votre Mac. Et ce, même si l’appli que vous souhaitez épingler n’est pas installée sur l’ordinateur. Elle n’est pas belle, la vie ?

Pour ce faire, il vous suffira :

D’aller dans les Paramètres système , puis dans Bureau et Dock .

, puis dans . Ouvrez ensuite la section Widgets pour activer l’option « Utiliser les widgets iPhone ».

Vous aurez ensuite accès aux widgets de votre téléphone via le centre de notifications de votre Mac, ou le menu « Modifier le widget ».

Une nouvelle disposition de widgets inédite sur le bureau macOS (© Apple)

Le tri automatique des listes de courses fait son arrivée sur Mac

Si vous avez déjà utilisé l’application Rappels sur votre iPhone ou votre Mac, vous savez sans doute que l’on peut y créer des listes de courses. Seul petit bémol : la présence de bugs et de petits soucis d’optimisation qui avaient jusqu’ici tendance à rebuter les utilisateurs Apple, ces derniers préférant se tourner vers des applis concurrentes.

Mais la firme à la pomme croquée n’a pas lâché l’affaire pour autant, avec plusieurs mises à niveau qui l’ont rendue bien plus attractive sur iPhone. Et c’est notamment le cas du tri automatique des listes de courses, qui arrive enfin sur Mac après avoir fait ses preuves sur iOS.

Malgré un saucisson qui s’est malencontreusement retrouvé dans la section « Poissons », tout semble avoir fonctionné

Pour utiliser cette fonctionnalité, rien de bien compliqué :

Cliquez d’abord sur le bouton « Ajouter une liste », en bas de la page Rappels.

en bas de la page Rappels. Donnez ensuite un nom à votre liste, puis sélectionnez « Liste de courses » dans le menu déroulant.

Vous pourrez ensuite créer diverses catégories avec les différents produits comme « Boissons », « Viandes » et « Produits laitiers » par exemple. Il ne vous restera plus qu’à entrer les produits de votre liste, et ils seront rangés dans les catégories correspondantes comme par magie (même si quelques bugs subsistent). Le bonheur tient parfois dans de petits détails.