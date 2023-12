iPhone : les 3 applis les plus populaires sur l’App Store ne sont pas celles auxquelles vous pensez

Au beau milieu de la jungle d’applications qui composent l’App Store sur iPhone, trois applis gratuites sont véritablement sorties du lot en 2023.

Alors que l’année touche bientôt à sa fin, Apple vient de sortir son classement des applications mobiles gratuites les plus populaires sur iPhone. Et le top 3 risque d’en diviser certains d’entre vous…

1/ TEMU : une application de shopping au double visage

En tête de ce classement sur iPhone, on retrouve une appli d’e-commerce bien connue (et pas forcément pour les meilleures raisons) : TEMU. Il faut dire que sur le papier, elle a tout pour plaire avec son immense catalogue de produits et ses prix bas qui feraient rougir n’importe lequel de ses concurrents.

Seulement voilà, on a découvert en novembre dernier que l’application TEMU n’est autre qu’une arnaque déguisée qui se sert allègrement des données personnelles de ses utilisateurs pour les revendre afin d’en tirer des bénéfices. En d’autres termes, ce n’est clairement pas le genre d’appli que l’on irait conseiller à un ami…

Et si le produit le plus rentable de l’application TEMU n’était pas celui qui se trouve face à l’écran ? (© TEMU)

2/ CapCut : la référence pour les montages vidéo sur TikTok

La deuxième place de ce podium est quant à elle occupée par CapCut, une application qui permet de monter facilement des vidéos sur son iPhone pour les publier sur les réseaux sociaux. Elle doit d’ailleurs – en grande partie – son succès à TikTok qui l’a mise à disposition de ses milliards d’utilisateurs. Une sacrée vitrine.

Dans le même temps, il faut noter que CapCut a connu un pic de téléchargements depuis l’intégration de ses tout nouveaux outils d’intelligence artificielle en avril 2023. Elle se place ainsi comme le leader incontesté du montage vidéo sur l’App Store.

3/ Max (HBO) : le géant du streaming qui fait trembler Netflix

Et enfin, pour clore ce top 3 des applis gratuites les plus populaires sur iPhone en 2023, on retrouve la plateforme de streaming Max qui a su se faire une place de choix en quelques mois à peine. Pour rappel : elle n’a été lancée que le 23 mai dernier par HBO, et n’est même pas encore disponible en France.

Cette percée fulgurante fait donc peu de doute : Max a toutes les qualités pour rivaliser avec les géants Netflix, Disney+ et Prime Video qui sont déjà bien implantés dans l’Hexagone.

Un vaste catalogue qui devrait faire le bonheur des petits et grands (© HBO Max)

Et pour atteindre ses objectifs (130 millions d’abonnés d’ici 2025), ce service de streaming va notamment pouvoir compter sur de nouveaux programmes alléchants comme le prequel de Game of Thrones et la toute première série Harry Potter de l’histoire. Pour en savoir plus, rendez-vous en 2024.